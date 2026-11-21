Final del partido y Boca campeón de la Copa Sudamericana
El "Xeneize" se impuso 2-0 ante Atlético Mineiro y volvió a celebrar a nivel internacional tras 18 años de sequía.
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Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el "Xeneize" tachó 2-0 a un flojo conjunto brasileño y volvió a consagrarse a nivel internacional.
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En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y con el objetiuvo de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca aplastó 2-0 este sábado a Atlético Mineiro en la final y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026.
Santiago Ascacíbar en la primera mitad y Miguel Merentiel en el complemento anotaron los tantos del conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que prácticamente no sufrió sobresaltos.
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