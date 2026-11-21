Sebastián Villa rompió en llanto al escuchar el himno de Colombia antes de la final de la Sudamericana
El futbolista colombiano se emocionó en la previa del partido decisivo en Barranquilla.
Sebastián Villa protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro al quebrarse en llanto mientras sonaba el himno de Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
A minutos del comienzo del encuentro decisivo, se entonaron los himnos de Argentina, Brasil y, en último lugar, el de Colombia. Al llegar el turno de su país, el delantero intentó cantar, pero no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia en su tierra natal.
La previa y el vínculo con los hinchas colombianos
El propio futbolista había anticipado antes del partido la carga especial que tenía para él disputar una definición continental en suelo colombiano.
En la previa, Villa destacó el lazo entre el público de su país y el club azul y amarillo a partir del paso de referentes históricos colombianos por la institución: "Colombia es hincha de Boca por lo que hicieron Chicho, Oscar y el Patrón. Me pone muy contento que Colombia sea bostera. Va a ser un partido muy especial para mí".
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