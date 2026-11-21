El festejo de Juan Martín Del Potro tras el gol de Boca en la final de la Copa Sudamericana
El histórico tenista argentino estuvo presente en Barranquilla y las cámaras lo captaron celebrando el tanto de Santiago Ascacibar ante Atlético Mineiro.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se vivió con muchísima intensidad dentro y fuera del campo de juego. Entre los miles de hinchas que acompañaron al Xeneize en Barranquilla estuvo Juan Martín Del Potro, quien no pudo ocultar su alegría cuando llegó el primer gol del equipo argentino.
El histórico tenista, reconocido simpatizante del conjunto de la Ribera, dijo presente en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para acompañar al equipo en una definición internacional muy esperada. Desde una de las tribunas, siguió de cerca los primeros minutos del encuentro y terminó siendo protagonista de una de las imágenes de la transmisión.
A los 16 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar apareció dentro del área para aprovechar una pelota que quedó suelta y sacar un potente remate que venció al arquero Everson. El mediocampista desató la euforia de los hinchas y también la del extenista, que fue enfocado por las cámaras oficiales en pleno festejo.
La reacción de Del Potro
La celebración de Del Potro no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en una de las postales de la noche. El exdeportista compartió la alegría con los simpatizantes xeneizes que lo rodeaban, en una final que tuvo a Boca como protagonista desde el comienzo.
Su presencia en Colombia volvió a demostrar el vínculo que mantiene con el club de sus amores. Esta vez, lejos de una cancha de tenis y con la camiseta azul y oro como protagonista, el tandilense acompañó al Xeneize en una jornada decisiva.
La formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
La formación de Atlético Mineiro vs. Boca, por la final de la Copa Sudamericana
Éverson; Natanael, Vitão, Ruan, Kuau Pascini, Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé; Fred; Tomás Cuello y Bernard. DT: Eduardo Domínguez.
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