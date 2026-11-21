El gol de Santiago Ascacíbar para el 1-0 de Boca ante Mineiro por la final de la #Sudamerica pic.twitter.com/BNSSDJ1eif — minutouno (@minutounocom) November 21, 2026

La reacción de Del Potro

La celebración de Del Potro no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en una de las postales de la noche. El exdeportista compartió la alegría con los simpatizantes xeneizes que lo rodeaban, en una final que tuvo a Boca como protagonista desde el comienzo.