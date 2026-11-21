La conquista llegó luego de un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área brasileña que la defensa del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez no logró despejar. La pelota le quedó servida a Ascacibar muy cerca del área chica, desde donde sacó un potente remate para romperle el arco a Everson y abrir el marcador en una definición que ya había tenido un aviso previo.