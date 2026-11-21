Así fue el gol de Santiago Ascacibar para el 1-0 de Boca ante Atlético Mineiro en la final
El volante ya había avisado con un tanto que fue anulado por offside, y a los 15 minutos terminó abriendo el marcador en Barranquilla.
Boca golpeó primero en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 y se puso 1-0 arriba ante Atlético Mineiro a los 15 minutos del primer tiempo gracias a una aparición goleadora de Santiago Ascacibar. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el mediocampista aprovechó una jugada de pelota parada para desatar el delirio de la multitud xeneize en Colombia.
La conquista llegó luego de un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área brasileña que la defensa del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez no logró despejar. La pelota le quedó servida a Ascacibar muy cerca del área chica, desde donde sacó un potente remate para romperle el arco a Everson y abrir el marcador en una definición que ya había tenido un aviso previo.
La revancha inmediata de Santiago Ascacibar tras el gol anulado
El tanto de Santiago Ascacibar tuvo además un sabor especial tanto en lo personal como en el desarrollo del encuentro. El volante central, que había llegado con algunas dudas físicas en la previa de la final, ya había convertido apenas unos minutos antes, aunque aquella acción terminó invalidada por posición adelantada.
Lejos de sentir el impacto de esa jugada anulada, el mediocampista volvió a pisar el área rival con decisión y tuvo su revancha inmediata al cuarto de hora para darle una ventaja clave al equipo de Rodolfo Arruabarrena en busca de cortar los 18 años sin títulos internacionales.
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