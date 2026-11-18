La comitiva estará encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, quien acompañará al equipo en la búsqueda de un nuevo título internacional. La salida está prevista para las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Una de las particularidades de la convocatoria es que Rodolfo Arruabarrena decidió incluir a los 33 futbolistas del plantel, sin dejar a nadie afuera.