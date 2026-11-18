Los 33 jugadores convocados de Boca que viajan a Colombia para buscar la Copa Sudamericana
El Xeneize partirá este miércoles rumbo a Barranquilla para enfrentar a Atlético Mineiro el próximo sábado. Van hasta los lesionados...
Boca comienza a vivir la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes de la temporada. Este miércoles, la delegación xeneize viajará a Barranquilla para disputar el sábado, desde las 19:30, la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.
La comitiva estará encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, quien acompañará al equipo en la búsqueda de un nuevo título internacional. La salida está prevista para las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Una de las particularidades de la convocatoria es que Rodolfo Arruabarrena decidió incluir a los 33 futbolistas del plantel, sin dejar a nadie afuera.
La lista contempla incluso a los jugadores que atraviesan problemas físicos, como el arquero Agustín Marchesín y el delantero paraguayo Adam Bareiro. De esta manera, el entrenador buscará que todo el grupo acompañe al equipo en una definición que puede marcar la temporada del club de la Ribera.
Los 33 jugadores de Boca que viajan a Barranquilla
- Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Matías Satas, Nicolás Figal, Facundo "Jagger" Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Ángel Romero y Tomás Aranda.
- Delanteros: Milton Giménez, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro y Rodrigo Bacidalupe.
Con Riquelme al frente de la delegación y el plantel completo a disposición, el conjunto azul y oro viajará a Colombia con la ilusión de conquistar la Sudamericana ante el Galo.
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