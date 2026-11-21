La conquista nació tras una explosiva corrida de Sebastián Villa por el sector izquierdo del ataque. El extremo desbordó a su marca y envió un centro de zurda preciso y rasante al corazón del área, donde Merentiel apareció libre para poner el pie derecho y empujar la pelota al fondo de la red, desatando el festejo de la parcialidad xeneize.