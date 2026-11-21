El gol de Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca ante Atlético Mineiro
El uruguayo había tenidio tres claras en el primer tiempo, y en la segunda parte no perdonó tras una buena jugada de Sebastián Villa.
Boca dio un paso gigante hacia el título de la Copa Sudamericana 2026 al ponerse 2-0 arriba frente a Atlético Mineiro apenas a los 3 minutos del complemento gracias a una definición de Miguel Merentiel. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el delantero uruguayo capitalizó una gran maniobra colectiva para estirar la ventaja del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
La conquista nació tras una explosiva corrida de Sebastián Villa por el sector izquierdo del ataque. El extremo desbordó a su marca y envió un centro de zurda preciso y rasante al corazón del área, donde Merentiel apareció libre para poner el pie derecho y empujar la pelota al fondo de la red, desatando el festejo de la parcialidad xeneize.
El desahogo de Miguel Merentiel tras una primera parte errática
El gol en el amanecer del complemento representó un verdadero desahogo para Miguel Merentiel, quien había sido protagonista de varias situaciones claras de riesgo durante la etapa inicial sin poder concretarlas, incluyendo el remate en el travesaño tras el blooper del arquero Everson a los tres minutos de juego.
Después de haber fallado al menos tres jugadas clave en el primer tiempo, el atacante uruguayo no perdonó en la primera oportunidad del complemento y le dio a Boca una diferencia de dos goles —sumada al tanto inicial de Santiago Ascacibar— que lo deja muy cerca de cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.
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