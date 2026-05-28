Boca cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos

Gol de Boca, pero anulado por offside
Ángel Romero igualaba a 5 minutos del final, pero el juez de línea levantó la bandera y luego lo ratificó el VAR.
EN VIVOFase de grupos
El "Xeneize" dependía de sí mismo pero perdió por la mínima de local ante el conjunto chileno y pasa a la Copa Sudamericana.
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Boca se juega el semestre completo en una auténtica final internacional. Este jueves, a partir de las 21:30, el Xeneize recibirá a Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo de la Ribera no tiene margen de error: necesita imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado decretará su eliminación temprana del máximo certamen continental.
El clima en el mundo Boca llega caldeado tras el polémico empate de la semana pasada ante Cruzeiro, que terminó con fuertes reclamos del plantel de Claudio Úbeda al árbitro por dos supuestas manos no sancionadas en el descuento. Ahora, el cuadro azul y oro buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar y enderezar el rumbo en su fortaleza.
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