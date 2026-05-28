Polémica en la Bombonera: el penal sobre el Changuito Zeballos que reclamó Boca
En un clima de tensión total, todo Boca reclamó un agarrón al delantero pero Wilmar Roldán no sancionó ni revisó en el VAR.
El clima copero se hizo sentir desde el primer segundo en la Bombonera, y con él, llegó la primera gran controversia de la noche. Apenas iniciado el encuentro, el estadio entero y todo el plantel de Boca estallaron en un reclamo unánime contra el árbitro colombiano Wilmar Roldán, debido a una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido.
La acción tuvo como protagonista a Exequiel "Changuito" Zeballos. El hábil extremo xeneize encaró con velocidad dentro del área rival y, cuando se disponía a perfilarse para generar peligro, cayó al césped y rápidamente reclamó un presunto agarrón por parte de su marcador que le impidió continuar con normalidad el movimiento.
A pesar del contacto y de las airadas protestas de los futbolistas de Boca, Roldán se mostró inflexible. El árbitro colombiano decidió hacer el gesto de que no había ocurrido nada y dejó seguir las acciones ante el ensordecedor abucheo de las tribunas.
La polémica se agigantó con el correr de los segundos al confirmarse que desde el VAR ni siquiera convocaron al juez para revisar la pantalla a pie de campo.
La cabina de tecnología convalidó la apreciación inicial del árbitro, dejando pasar una sujeción dentro del área que, en la repetición televisiva, dejó serias dudas y encendió los debates en el inicio de una noche que promete ser de alta tensión.
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