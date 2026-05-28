Polémica en la Bombonera: el penal sobre el Changuito Zeballos que reclamó Boca

El clima copero se hizo sentir desde el primer segundo en la Bombonera, y con él, llegó la primera gran controversia de la noche. Apenas iniciado el encuentro, el estadio entero y todo el plantel de Boca estallaron en un reclamo unánime contra el árbitro colombiano Wilmar Roldán, debido a una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido.