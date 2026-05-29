Boca a la Copa Sudamericana: quién será su rival y cómo quedaron los playoffs
El "Xeneize" quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y baja a los 16vos del segundo certamen continental.
Tras el duro golpe de quedar afuera de la Copa Libertadores, Boca finalizó en la tercera posición del Grupo D y deberá buscar su lugar en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana a través de la reclasificación.
Su rival en esta instancia será O'Higgins de Chile, en un cuadro que quedará completamente definido este viernes a las 12:00, cuando se realice el sorteo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.
La serie se pondrá en marcha inmediatamente después del Mundial: el partido de ida se disputará en la Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, mientras que la revancha tendrá lugar a la semana siguiente (del 27 al 29 de julio) en la ciudad de Rancagua.
Los cruces de los playoffs quedaron establecidos de manera automática según el reglamento de la competición, el cual empareja de forma cruzada a los mejores segundos de la Sudamericana con los peores terceros provenientes de la Libertadores.
Debido a su procedencia, Boca afrontará una condición desfavorable de cara al resto del torneo en caso de seguir avanzando:
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Definición de visitante: el "Xeneize" se verá obligada a iniciar todas las llaves eliminatorias en condición de local y cerrar los cruces fuera de casa.
La única excepción: Este orden de localía solo se invertirá si en las próximas etapas le toca enfrentarse a otro equipo transferido de la Libertadores que haya cosechado una menor cantidad de puntos en la fase de grupos.
El sorteo de este viernes al mediodía no solo determinará los potenciales rivales de octavos de final, sino que dejará trazada la hoja de ruta definitiva con destino a la gran final única, programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Cómo quedaron los playoffs de la Copa Sudamericana
- Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
- Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)
- Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)
- O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)
- Tigre (COL) vs. Nacional (URU)
- Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)
- Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)
- Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)
El vencedor de cada llave se enfrentará a uno de los primeros:
- Macará (ECU)
- Atlético Mineiro (BRA)
- San Pablo (BRA)
- Recoleta FC (PAR)
- Botafogo (BRA)
- City Torque (URU)
- Olimpia (PAR)
- River (ARG)
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