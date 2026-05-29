Boca a la Copa Sudamericana: quién será su rival y cómo quedaron los playoffs

Definición de visitante: el "Xeneize" se verá obligada a iniciar todas las llaves eliminatorias en condición de local y cerrar los cruces fuera de casa.

La única excepción: Este orden de localía solo se invertirá si en las próximas etapas le toca enfrentarse a otro equipo transferido de la Libertadores que haya cosechado una menor cantidad de puntos en la fase de grupos.

El sorteo de este viernes al mediodía no solo determinará los potenciales rivales de octavos de final, sino que dejará trazada la hoja de ruta definitiva con destino a la gran final única, programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Cómo quedaron los playoffs de la Copa Sudamericana

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

(BRA) vs. (BOL) Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

(BRA) vs. (PER) Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

(BRA) vs. (COL) O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (COL) vs. Nacional (URU)

(COL) vs. (URU) Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

(VEN) vs. (COL) Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

(PER) vs. (ARG) Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

El vencedor de cada llave se enfrentará a uno de los primeros :