Boca: Gustav Salvestrini postuló a un viejo conocido de Claudio Úbeda para reemplazarlo
Gustav Salvestrini reveló una fuerte información sobre el nuevo director técnico que desea ponerse el buzo de Boca.
Gustav Salvestrini sacudió el mercado de pases al revelar el nombre del entrenador que se candidatea para dirigir a Boca Juniors tras la inminente salida de Claudio Úbeda del banco xeneize. La noticia generó una enorme repercusión entre los hinchas que aguardan una definición oficial por parte de la dirigencia.
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El candidato que suena para dirigir a Boca
Durante la última emisión del programa, Salvestrini fue categórico al exponer los datos recopilados sobre las intenciones del experimentado estratega, quien compartió plantel históricamente con el "Sifón" Úbeda en Racing Club.
"La información que yo tengo no es del lado de Riquelme, viene de que Costas quiere ser técnico de Boca, Costas", lanzó el panelista frente a la sorpresa de sus compañeros de mesa.
Ante la incredulidad de los presentes en el estudio, el comunicador reafirmó la veracidad de su primicia: "No es 'no creo', es información. Cuando la producción de Picado TV trae información a la mesa, es información".
Asimismo, Salvestrini destacó el enorme deseo que tiene el protagonista de asumir este gigantesco desafío deportivo en la Ribera, remarcando que el aspecto económico no sería ningún tipo de impedimento para cerrar un acuerdo de forma inmediata con Juan Román Riquelme. "En dos segundos firma el contrato, ni siquiera mira la plata. Creo que le dan un cheque en blanco y dice 'bueno firmo cualquier cosa, soy técnico de Boca'", sentenció de manera contundente.
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