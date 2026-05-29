Boca: Gustav Salvestrini postuló a un viejo conocido de Claudio Úbeda para reemplazarlo

Ante la incredulidad de los presentes en el estudio, el comunicador reafirmó la veracidad de su primicia: "No es 'no creo', es información. Cuando la producción de Picado TV trae información a la mesa, es información".

Gustav Salvestrini Gustav Salvestrini

Asimismo, Salvestrini destacó el enorme deseo que tiene el protagonista de asumir este gigantesco desafío deportivo en la Ribera, remarcando que el aspecto económico no sería ningún tipo de impedimento para cerrar un acuerdo de forma inmediata con Juan Román Riquelme. "En dos segundos firma el contrato, ni siquiera mira la plata. Creo que le dan un cheque en blanco y dice 'bueno firmo cualquier cosa, soy técnico de Boca'", sentenció de manera contundente.