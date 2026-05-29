Clima de máxima tensión en la Bombonera: silbidos e insultos tras la histórica eliminación de Boca
Los hinchas explotaron contra los jugadores y Claudio Úbeda con la derrota y posterior eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos.
La eliminación prematura de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores caló hondo en el ánimo de los hinchas. Tras el pitazo final que decretó la derrota ante Universidad Católica, la mítica Bombonera dejó de lado el aliento y se transformó en una verdadera caldera de reproches, apuntando directamente contra el plantel y el cuerpo técnico.
Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, una ensordecedora silbatina bajó desde las cuatro tribunas del estadio. El descontento popular no tardó en traducirse en insultos generalizados mientras los futbolistas caminaban cabizbajos hacia el túnel de vestuarios, reflejando la frustración por un objetivo grande que se escurrió llamativamente temprano en la temporada.
Ya en el entretiempo se habían escuchado silbidos hacia los jugadores, y durante el transcurso del encuentro sonaron varias canciones de reproche hacia los futbolistas.
Claudio Úbeda, el principal apuntado por la gente de Boca en la Bombonera
Si bien el descontento salpicó a varios referentes del equipo, el foco principal de la bronca de los simpatizantes xeneizes estuvo sobre el director técnico, Claudio Úbeda. Al entrenador se le reprocharon con dureza los planteos tácticos de los últimos partidos y la falta de respuestas futbolísticas ante la adversidad.
Los cánticos de reprobación y las fuertes exigencias de cara a lo que viene marcaron el cierre de una de las noches más oscuras del club en el plano internacional en el último tiempo. Con este panorama, el clima en la Ribera quedó sumamente enrarecido y la continuidad del proceso de cara a las competencias locales afrontará días de extrema presión.
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