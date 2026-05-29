Clima de máxima tensión en la Bombonera: silbidos e insultos tras la histórica eliminación de Boca

Claudio Úbeda, el principal apuntado por la gente de Boca en la Bombonera

Si bien el descontento salpicó a varios referentes del equipo, el foco principal de la bronca de los simpatizantes xeneizes estuvo sobre el director técnico, Claudio Úbeda. Al entrenador se le reprocharon con dureza los planteos tácticos de los últimos partidos y la falta de respuestas futbolísticas ante la adversidad.

Los cánticos de reprobación y las fuertes exigencias de cara a lo que viene marcaron el cierre de una de las noches más oscuras del club en el plano internacional en el último tiempo. Con este panorama, el clima en la Ribera quedó sumamente enrarecido y la continuidad del proceso de cara a las competencias locales afrontará días de extrema presión.