Boca: decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT tras la eliminación en la Copa Libertadores
La eliminación en la Copa Libertadores aceleró los tiempos de la dirigencia de Boca, que decidió no renovar el contrato de Claudio Úbeda en junio.
La dirigencia de Boca Juniors tomó la firme decisión de no renovar el contrato del entrenador Claudio Úbeda tras la histórica eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La derrota ante Universidad Católica colmó la paciencia de los hinchas y de las autoridades de la institución de la Ribera.
El vínculo contractual del actual director técnico finaliza en el mes de junio y la comisión directiva ya planifica el segundo semestre de 2026 sin el "Sifón" en el banco de suplentes. A pesar de que todavía no se concretó la reunión formal entre las partes, la decisión de buscar un rumbo nuevo está tomada y el club saldrá activamente al mercado a buscar un reemplante.
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Los partidos clave que sentenciaron a Claudio Úbeda
Desde su asunción en octubre de 2025 tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el entrenador dirigió un total de 32 compromisos oficiales, acumulando 17 victorias, siete empates y ocho caídas. Si bien el balance general numérico muestra más alegrías que tropiezos, e incluyó valiosos triunfos en los Superclásicos ante River, las derrotas en las citas de mayor trascendencia resultaron fulminantes para su continuidad en el cargo.
Según Doble Amarilla, el clima de reprobación generalizado en el estadio aceleró el veredicto de las autoridades del club. El equipo acumuló cinco eliminaciones en apenas 15 meses y firmó un triste récord histórico: el club no quedaba afuera en una fase de grupos de la Copa Libertadores desde hacía 32 años. El plantel ahora deberá enfocarse de forma directa en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins.
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