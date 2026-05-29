Boca: decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT tras la eliminación en la Copa Libertadores

El vínculo contractual del actual director técnico finaliza en el mes de junio y la comisión directiva ya planifica el segundo semestre de 2026 sin el "Sifón" en el banco de suplentes. A pesar de que todavía no se concretó la reunión formal entre las partes, la decisión de buscar un rumbo nuevo está tomada y el club saldrá activamente al mercado a buscar un reemplante.