Boca prepara cambios ante Instituto: el equipo que piensa Arruabarrena antes de Vasco da Gama
El entrenador analiza una formación con titulares y suplentes para visitar al líder de la Zona A en Córdoba, mientras administra las cargas de varios futbolistas de cara a la Copa Sudamericana.
Boca ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío por el Torneo Clausura 2026, pero también mira de reojo lo que viene en la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a Instituto el viernes desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes, y el entrenador analiza realizar una rotación importante en el equipo.
La cercanía con el comienzo de la serie ante Vasco da Gama obliga al cuerpo técnico a administrar esfuerzos. Por eso, la idea que toma fuerza es presentar una formación mixta, con algunos habituales titulares y otros futbolistas que tendrán la posibilidad de sumar minutos.
El Vasco todavía no definió el once, ya que antes quiere conocer cómo se encuentra cada integrante del plantel después de la seguidilla de partidos. La decisión final dependerá tanto del estado físico como de las necesidades que tenga Boca para enfrentar a uno de los equipos que pelea arriba en el campeonato.
¿Leonel Flores podría descansar ante Instituto?
Uno de los casos que el entrenador deberá analizar especialmente es el de Leonel Flores. El juvenil viene de protagonizar una semana inolvidable, en la que tuvo participación con la Selección Argentina durante la despedida de Lionel Messi, además de haber tenido minutos importantes con Boca.
El futbolista disputó cuatro encuentros en apenas una semana, una carga que podría llevar a Arruabarrena a preservarlo frente a Instituto. Si finalmente queda entre los suplentes, Sebastián Villa aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar, tal como ocurrió en el último compromiso ante Unión.
La intención del cuerpo técnico sería evitar una sobreexigencia y llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a la serie internacional.
Paredes y Lozano, otros nombres en evaluación
Leandro Paredes y Leandro Lozano son dos de los futbolistas que podrían tener descanso ante Instituto. Arruabarrena mantendrá conversaciones individuales con los jugadores para determinar quiénes están en condiciones de afrontar el encuentro y quiénes necesitan bajar las cargas.
La proximidad del cruce con Vasco da Gama hace que cada decisión tenga una mirada puesta también en la competencia internacional. A este panorama se suma Alan Velasco, quien continúa recuperándose de un desgarro y no estará disponible para los próximos partidos.
Boca deberá resolver el cupo de extranjeros
El regreso de Álvaro Montero después de su participación con la Selección de Colombia también genera una situación particular. El arquero vuelve a estar a disposición de Arruabarrena, pero Boca deberá dejar afuera a uno de sus extranjeros para cumplir con la reglamentación.
En ese contexto, Leandro Lozano aparece entre los candidatos a quedar fuera de la convocatoria. El golero cafetero, por su parte, podría regresar directamente al arco xeneize después de haber participado en uno de los amistosos que disputó Colombia durante la fecha FIFA.
Battaglia podría volver a concentrar
El mediocampista podría integrar nuevamente una convocatoria después de haber formado parte de la lista ante Racing. En aquella oportunidad su presencia tuvo más que ver con su proceso de puesta a punto que con una posibilidad concreta de jugar.
Ahora, después de haber sumado dos semanas más de entrenamientos junto al plantel, podría volver a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Si las circunstancias del partido lo permiten, Battaglia incluso podría tener la chance de disputar sus primeros minutos del año.
El posible equipo de Boca ante Instituto
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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