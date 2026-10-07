Boca prepara cambios ante Instituto: el equipo que piensa Arruabarrena antes de Vasco da Gama

La intención del cuerpo técnico sería evitar una sobreexigencia y llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a la serie internacional.

Paredes y Lozano, otros nombres en evaluación

Leandro Paredes y Leandro Lozano son dos de los futbolistas que podrían tener descanso ante Instituto. Arruabarrena mantendrá conversaciones individuales con los jugadores para determinar quiénes están en condiciones de afrontar el encuentro y quiénes necesitan bajar las cargas.

La proximidad del cruce con Vasco da Gama hace que cada decisión tenga una mirada puesta también en la competencia internacional. A este panorama se suma Alan Velasco, quien continúa recuperándose de un desgarro y no estará disponible para los próximos partidos.

Leandro Paredes

Boca deberá resolver el cupo de extranjeros

El regreso de Álvaro Montero después de su participación con la Selección de Colombia también genera una situación particular. El arquero vuelve a estar a disposición de Arruabarrena, pero Boca deberá dejar afuera a uno de sus extranjeros para cumplir con la reglamentación.

En ese contexto, Leandro Lozano aparece entre los candidatos a quedar fuera de la convocatoria. El golero cafetero, por su parte, podría regresar directamente al arco xeneize después de haber participado en uno de los amistosos que disputó Colombia durante la fecha FIFA.

Battaglia podría volver a concentrar

El mediocampista podría integrar nuevamente una convocatoria después de haber formado parte de la lista ante Racing. En aquella oportunidad su presencia tuvo más que ver con su proceso de puesta a punto que con una posibilidad concreta de jugar.

Ahora, después de haber sumado dos semanas más de entrenamientos junto al plantel, podría volver a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Si las circunstancias del partido lo permiten, Battaglia incluso podría tener la chance de disputar sus primeros minutos del año.

El posible equipo de Boca ante Instituto