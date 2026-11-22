Zonas en alerta por lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta de diluvio, con lluvias y ráfagas: qué dice el reporte del SMN y cómo sigue el clima en Buenos Aires

En cuanto a los registros hídricos previstos para las zonas alcanzadas por el alerta amarillo por tormentas, el organismo indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque advirtió que esos parámetros pueden ser superados de manera puntual en las localidades más comprometidas durante el avance del frente de inestabilidad.