A qué hora arriba un diluvio hoy, con lluvias, ráfagas y granizo: las zonas afectadas con alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este domingo por lluvias y tormentas fuertes en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias intensas y tormentas fuertes para este domingo 22 de noviembre que alcanza a distintos sectores del norte argentino, que de esta manera se prepara para recibir un nuevo y potente diluvio.
Según el reporte oficial del organismo, el fenómeno se desarrollará durante horas de la tarde y afectará específicamente al centro y este de Formosa y al norte de Misiones, donde se esperan condiciones de inestabilidad severa en el cierre del fin de semana largo.
De acuerdo con el informe técnico difundido por el organismo meteorológico, el área bajo advertencia será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad fuerte o localmente severa. Las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.
Alerta de diluvio, con lluvias y ráfagas: qué dice el reporte del SMN y cómo sigue el clima en Buenos Aires
En cuanto a los registros hídricos previstos para las zonas alcanzadas por el alerta amarillo por tormentas, el organismo indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque advirtió que esos parámetros pueden ser superados de manera puntual en las localidades más comprometidas durante el avance del frente de inestabilidad.
Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a los habitantes de Formosa y Misiones evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y mantenerse alejados de árboles y postes de electricidad que puedan caer por efecto de las ráfagas.
Mientras el norte del país atraviesa este desmejoramiento temporario, el panorama meteorológico resulta completamente opuesto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se mantienen las buenas condiciones del clima a lo largo de todo el fin de semana largo, con cielo mayormente despejado, presencia de calor y temperaturas agradables que acompañan las jornadas de descanso.
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