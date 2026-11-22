Entre canciones de cancha, cumbia, bailes y vasos en alto, los futbolistas compartieron distintos momentos de la fiesta. Di Lollo fue uno de los más activos con el teléfono y transmitió en vivo parte del regreso al hotel, mostró el trofeo y se sumó a los cantitos dedicados a Boca, incluidos algunos dirigidos a River.

En tanto, Enner Valencia publicó una fotografía en la que aparece con una cubetera metálica utilizada como jarra, que contenía una mezcla de bebida cola y fernet. La acompañó con una frase que resumió el clima de la celebración: "Esto es Boca".

El reencuentro con las familias y el festejo de Arruabarrena

Los familiares de los futbolistas también fueron parte de la celebración y llegaron al hotel en micros dispuestos por el club para compartir la alegría con los campeones.

Entre las postales que circularon se destacaron las reuniones alrededor del trofeo, los momentos compartidos durante la cena y los encuentros en los espacios comunes de la concentración, donde también hubo una celebración especial para Rodolfo Arruabarrena, quien compartió la conquista junto a sus colaboradores Diego Markic y Gustavo Roberti.

La ovación para Leandro Paredes y el abrazo con Juan Román Riquelme

Uno de los momentos más emotivos llegó con el regreso de Leandro Paredes al hotel. El capitán había sufrido una descompensación después de levantar la copa y fue trasladado a una clínica de Barranquilla, donde le realizaron estudios médicos.

Tras recibir el alta, el mediocampista volvió a la concentración y sus compañeros lo recibieron entre aplausos y al ritmo de una canción que ya había sonado durante los festejos en el estadio: "Que de la mano de Lea Paredes, todos las vueltas vamos a dar".

Paredes había llevado tranquilidad a través de sus redes sociales con un mensaje en el que explicó lo sucedido: "Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", escribió junto a una fotografía en la que aparece besando el trofeo.

De regreso en el hotel, también se reencontró con Juan Román Riquelme, con quien protagonizó un abrazo que quedó entre las imágenes más emotivas de la celebración.

Así, entre música, cábalas, reencuentros y emoción, Boca prolongó los festejos en Barranquilla y dejó una serie de postales que reflejaron la intimidad de una consagración inolvidable.