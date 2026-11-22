La intimidad de los festejos de Boca campeón: cumbia, Chucky y la ovación a Leandro Paredes
El plantel xeneize celebró a lo grande la consagración en la Copa Sudamericana, con música, bailes y un recibimiento especial para el capitán, tras su desmayo.
La intimidad de los festejos de Boca tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana estuvo marcada por la cumbia, las cábalas y los reencuentros familiares en Barranquilla, donde también hubo una recepción especial para Leandro Paredes tras su regreso de la clínica.
Luego de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, los jugadores trasladaron la celebración del campo de juego al vestuario, donde comenzaron a circular las primeras imágenes de una fiesta que se extendió en el hotel hasta la madrugada.
La máscara de Chucky y la cábala de Merentiel
Uno de los primeros en llamar la atención fue Miguel Merentiel, que volvió a aparecer con la máscara de Chucky, el personaje de terror que se convirtió en una cábala del plantel y que ya había utilizado durante los festejos por el triunfo en el Superclásico.
Esta vez, el delantero uruguayo tuvo un motivo especial para celebrar: después de fallar varias situaciones durante el primer tiempo, convirtió el segundo gol de la final y terminó emocionado hasta las lágrimas. Una vez más, la máscara se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la celebración xeneize.
Cumbia, cantos contra River y la foto viral de Enner Valencia
Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Leonel Flores, conocidos entre ellos como "Los Turros", fueron los encargados de ponerle ritmo a la noche.
Entre canciones de cancha, cumbia, bailes y vasos en alto, los futbolistas compartieron distintos momentos de la fiesta. Di Lollo fue uno de los más activos con el teléfono y transmitió en vivo parte del regreso al hotel, mostró el trofeo y se sumó a los cantitos dedicados a Boca, incluidos algunos dirigidos a River.
En tanto, Enner Valencia publicó una fotografía en la que aparece con una cubetera metálica utilizada como jarra, que contenía una mezcla de bebida cola y fernet. La acompañó con una frase que resumió el clima de la celebración: "Esto es Boca".
El reencuentro con las familias y el festejo de Arruabarrena
Los familiares de los futbolistas también fueron parte de la celebración y llegaron al hotel en micros dispuestos por el club para compartir la alegría con los campeones.
Entre las postales que circularon se destacaron las reuniones alrededor del trofeo, los momentos compartidos durante la cena y los encuentros en los espacios comunes de la concentración, donde también hubo una celebración especial para Rodolfo Arruabarrena, quien compartió la conquista junto a sus colaboradores Diego Markic y Gustavo Roberti.
La ovación para Leandro Paredes y el abrazo con Juan Román Riquelme
Uno de los momentos más emotivos llegó con el regreso de Leandro Paredes al hotel. El capitán había sufrido una descompensación después de levantar la copa y fue trasladado a una clínica de Barranquilla, donde le realizaron estudios médicos.
Tras recibir el alta, el mediocampista volvió a la concentración y sus compañeros lo recibieron entre aplausos y al ritmo de una canción que ya había sonado durante los festejos en el estadio: "Que de la mano de Lea Paredes, todos las vueltas vamos a dar".
Paredes había llevado tranquilidad a través de sus redes sociales con un mensaje en el que explicó lo sucedido: "Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", escribió junto a una fotografía en la que aparece besando el trofeo.
De regreso en el hotel, también se reencontró con Juan Román Riquelme, con quien protagonizó un abrazo que quedó entre las imágenes más emotivas de la celebración.
Así, entre música, cábalas, reencuentros y emoción, Boca prolongó los festejos en Barranquilla y dejó una serie de postales que reflejaron la intimidad de una consagración inolvidable.
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