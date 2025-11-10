El padre de Leandro Paredes especuló con la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: "Escuché una..."

La Joya atraviesa un momento de incertidumbre en el equipo romano. El prestigioso diario Il Messaggero aseguró que el club analiza no renovarle el contrato al argentino, vigente hasta junio de 2026, debido a la gran cantidad de lesiones que sufrió en las últimas temporadas.

“Demasiadas lesiones y la renovación se complica”, publicó el medio, que además reveló que el futbolista ya se perdió 58 partidos desde su llegada en 2022, a los que se sumarán otros siete por la nueva lesión muscular que lo alejará de las canchas. Según el artículo, el club aún no inició conversaciones con el representante del jugador y existen divisiones internas entre quienes prefieren no renovar y quienes valoran su calidad y jerarquía. “La posibilidad de una ruptura a final de año es cada vez más real”, sentenció el periódico.

dybala paredes

Boca, atento al futuro de Dybala

El posible final del ciclo de Dybala en Roma despertó una gran expectativa en Boca, que sueña con traer al atacante surgido de Instituto. Desde su salida del fútbol argentino en 2012, el cordobés desarrolló toda su carrera en Italia, pasando por Palermo, Juventus y Roma. En los últimos meses, crecieron los rumores de su deseo de jugar en el Xeneize. Con el club cerca de asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026, el escenario parece ideal para intentar concretar su llegada en el próximo mercado.

Leandro Paredes, actual mediocampista de Boca y excompañero de Dybala en Roma y la Selección Argentina, reconoció públicamente su deseo de compartir equipo con él: “Me encantaría que venga a Boca por la clase de jugador y de persona que es. Sería un sueño para él”, expresó el volante. Esas palabras avivaron aún más la ilusión de los hinchas, que imaginan al cordobés con la camiseta azul y oro en un futuro cercano.