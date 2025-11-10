El eufórico festejo de Boca en el vestuario tras vencer a River y asegurar su boleto a la Libertadores

La celebración posterior en el vestuario fue un reflejo de la química que se gestó en el plantel tras meses de trabajo. Las redes oficiales del club compartieron las imágenes bajo el lema “Así se festeja un Superclásico”, y la respuesta de los hinchas fue inmediata: “Qué lindo ser de Boca”, “Vamos por la séptima” y “Úbeda está escribiendo historia”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas.