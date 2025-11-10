El eufórico festejo de Boca en el vestuario tras vencer a River y asegurar su boleto a la Libertadores
El Xeneize celebró a pura emoción el triunfo en el Superclásico con un video que revolucionó las redes y reflejó la unión del plantel.
Boca vivió una jornada soñada en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso 2-0 sobre River en el Superclásico y desató una verdadera fiesta en el vestuario, donde los jugadores celebraron con cánticos, risas y una energía desbordante. Las imágenes del festejo, difundidas por las redes oficiales del club, se viralizaron rápidamente y encendieron la alegría de los hinchas, que no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de orgullo y emoción.
En el video, se puede ver al entrenador Claudio Úbeda intentando dedicar unas palabras al plantel tras el triunfo que aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, sus jugadores lo interrumpen entre aplausos y gritos, y la escena termina con un pogo generalizado al ritmo del clásico cántico: “Quiero la Libertadores y una gallina matar, yo te quiero Boca Juniors, yo te quiero de verdad”.
La explosión de júbilo reflejó el clima interno de un equipo que atraviesa un gran momento y se consolida como líder del Grupo A del Torneo Clausura. El triunfo tuvo un sabor especial por múltiples razones. No solo significó ganarle al eterno rival en casa, sino también confirmar el boleto al máximo certamen continental de 2026 gracias a su posición en la Tabla Anual.
En lo futbolístico, el club de la Ribera fue superior de principio a fin: Exequiel Zeballos abrió el marcador en el cierre del primer tiempo y Miguel Merentiel amplió la ventaja al inicio del complemento, sellando un resultado que reforzó la confianza de un grupo en alza.
La celebración posterior en el vestuario fue un reflejo de la química que se gestó en el plantel tras meses de trabajo. Las redes oficiales del club compartieron las imágenes bajo el lema “Así se festeja un Superclásico”, y la respuesta de los hinchas fue inmediata: “Qué lindo ser de Boca”, “Vamos por la séptima” y “Úbeda está escribiendo historia”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas.
En medio del clima festivo, el mensaje fue claro: Boca quiere más. Con el liderazgo del Clausura y la clasificación a la Libertadores asegurada, el Xeneize se prepara para cerrar el año con la ilusión intacta de conquistar nuevos títulos y mantener la mística que lo distingue.
