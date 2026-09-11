Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Boca y Central Córdoba a este duelo

El "Xeneize", que se ubica en el octavo puesto con 11 puntos, viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza como visitante. Sin embargo, llega en alza luego de vencer 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de Miguel Merentiel.

De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios de sus habituales titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento más complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño viene de perder 1-0 ante Independiente como local y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del torneo, por lo que buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a sumar de a tres.