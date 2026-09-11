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Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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El "Xeneize", que viene de vencer a San Pablo por la Sudamericana, recibe a Central Córdoba con el objetivo de volver al triunfo en el torneo local.

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Boca y Central Córdoba se miden este viernes, desde las 21:30, en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por ESPN Premium y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR está Yamil Possi.

Boca vs. Central Córdoba: minuto a minuto

Final del primer tiempo: Boca gana 2-0 con tranquilidad, por ahora

No le dio respiro: el Xeneize anotó el tercero a los 11 minutos de iniciado el duelo

Boca golpeó primero: Ángel Romero convirtió y abrió el marcador

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Boca y Central Córdoba a este duelo

El "Xeneize", que se ubica en el octavo puesto con 11 puntos, viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza como visitante. Sin embargo, llega en alza luego de vencer 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de Miguel Merentiel.

De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios de sus habituales titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento más complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño viene de perder 1-0 ante Independiente como local y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del torneo, por lo que buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a sumar de a tres.

Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Yamil Possi.
  • TV: ESPN Premium.

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