EN VIVONovena fecha
Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El "Xeneize", que viene de vencer a San Pablo por la Sudamericana, recibe a Central Córdoba con el objetivo de volver al triunfo en el torneo local.
EN VIVO
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22:20
Final del primer tiempo: Boca gana 2-0 con tranquilidad, por ahora
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21:46
No le dio respiro: el Xeneize anotó el tercero a los 11 minutos de iniciado el duelo
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21:45
Boca golpeó primero: Ángel Romero convirtió y abrió el marcador
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21:33
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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21:33
Cómo llegan Boca y Central Córdoba a este duelo
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21:32
Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
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21:32
Horario y televisación
Boca y Central Córdoba se miden este viernes, desde las 21:30, en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por ESPN Premium y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR está Yamil Possi.
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