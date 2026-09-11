Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Boca y Central Córdoba se enfrentan este viernes a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando, en el marco de la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El partido tendrá la conducción arbitral de Yael Falcón Pérez y el soporte de Yamil Possi en el VAR.
El conjunto de La Ribera, que marcha en el octavo lugar del grupo con 11 unidades, viene de empatar 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza en la fecha anterior. Sin embargo, el clima en el club es de entusiasmo tras la victoria 1-0 sobre San Pablo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con tanto de Miguel Merentiel.
Pensando en el viaje a Brasil del próximo martes para definir la serie en el Morumbí, el DT Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación alternativa para resguardar a sus principales figuras.
Del otro lado, la realidad del Ferroviario es sensiblemente más compleja: se ubica en el penúltimo escalón de la Zona A con solo siete puntos.
Tras la derrota 1-0 sufrida ante Independiente en condición de local y con apenas un triunfo sobre sus últimas cinco presentaciones en el certamen local, el elenco santiagueño llega a La Bombonera urgido de una victoria que le permita salir del fondo.
Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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