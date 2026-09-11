Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

El conjunto de La Ribera, que marcha en el octavo lugar del grupo con 11 unidades, viene de empatar 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza en la fecha anterior. Sin embargo, el clima en el club es de entusiasmo tras la victoria 1-0 sobre San Pablo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con tanto de Miguel Merentiel.