Quiénes son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, los dos juveniles que Boca llevó a Primera

Aunque su principal función está vinculada a la construcción y recuperación en el mediocampo, Mendieta también mostró capacidad para llegar al área rival. Uno de sus momentos destacados fue un golazo convertido durante el triunfo de la Reserva de Boca ante Estudiantes. Ese tipo de apariciones ofensivas complementa un perfil en el que se destaca principalmente por su capacidad para moverse por diferentes zonas del campo.

Rodrigo Bacidalupe, el delantero que se consolidó como 9

El segundo juvenil convocado es Rodrigo Bacidalupe, categoría 2007 y una de las alternativas ofensivas que Boca tiene en su estructura juvenil.Su historia futbolística tiene una particularidad: durante las divisiones inferiores se desempeñó más como un jugador creativo y desequilibrante que como un centrodelantero tradicional. Sin embargo, en Reserva encontró su lugar como referencia ofensiva y actualmente está consolidado en esa posición.

El atacante llegó desde Entre Ríos en 2018 y realizó buena parte de su formación en Boca. Su recorrido incluso le permitió entrenarse con el plantel profesional durante el ciclo de Diego Martínez. En septiembre de 2025 firmó contrato con el club hasta fines de 2028, una muestra de la consideración que existe sobre su proyección.

Bacidalupe se caracteriza por ser un delantero movedizo e intenso, especialmente cuando debe presionar la salida del rival. También cuenta con buen manejo de pelota y una marcada vocación ofensiva. Su aparición más reciente fue especialmente llamativa: marcó dos goles ante Platense, en una actuación en la que aprovechó los errores generados por la presión sobre la defensa rival.

Aunque no responde al estereotipo físico de un centrodelantero de área —mide 1,76 metros—, su movilidad puede ofrecerle a Arruabarrena una variante diferente para el ataque. La convocatoria se vuelve todavía más importante porque, ante la ausencia de varias piezas y el cuidado de los habituales titulares, Miguel Merentiel aparece como la principal referencia disponible en el centro del ataque.