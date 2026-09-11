Quiénes son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, los dos juveniles que Boca llevó a Primera
Arruabarrena recurrió nuevamente a Boca Predio ante las lesiones y el desgaste del plantel. Un mediocampista de 20 años y un delantero categoría 2007 aparecen entre las nuevas alternativas.
La intensa seguidilla de partidos obligó a Boca a volver a mirar hacia sus divisiones juveniles. Con varios jugadores afectados por lesiones, otros ausentes y la necesidad de cuidar a algunos titulares pensando en la revancha ante San Pablo, Rodolfo Arruabarrena decidió sumar dos nuevos nombres provenientes de la Reserva.
Los elegidos son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, dos futbolistas con características diferentes que se incorporaron a la consideración del entrenador para el partido frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura.
La decisión se explica por un contexto particular del plantel profesional. Álvaro Montero, Ayrton Costa, Malcom Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado y Camilo Rey Domenech no están disponibles, mientras que Tomás Aranda y Adam Bareiro atraviesan distintas situaciones que los mantienen fuera de la convocatoria habitual. Ante este escenario, Boca Predio vuelve a convertirse en una fuente de alternativas para el cuerpo técnico.
Lautaro Mendieta, un mediocampista capaz de ocupar varias posiciones
Mendieta tiene 20 años y lleva más de una temporada formando parte de la Reserva de Boca. Hasta el momento nunca había integrado una convocatoria del plantel profesional, pero su rendimiento y, especialmente, su capacidad para desempeñarse en distintos sectores de la mitad de la cancha le abrieron esta posibilidad. Actualmente es el mediocampista por derecha habitual del equipo dirigido por Mariano Herrón, aunque su recorrido dentro de la Reserva muestra una mayor versatilidad.
El juvenil también actuó como volante central clásico y llegó a ocupar la posición de enganche. Esa polifuncionalidad fue uno de los factores que habría llevado a Arruabarrena a incluirlo entre los concentrados. Su presencia le permite al entrenador contar con una alternativa capaz de adaptarse a distintas necesidades durante el partido. Además, su experiencia acumulada en Reserva lo diferencia de otros juveniles que todavía tienen poco rodaje en esa categoría.
Aunque su principal función está vinculada a la construcción y recuperación en el mediocampo, Mendieta también mostró capacidad para llegar al área rival. Uno de sus momentos destacados fue un golazo convertido durante el triunfo de la Reserva de Boca ante Estudiantes. Ese tipo de apariciones ofensivas complementa un perfil en el que se destaca principalmente por su capacidad para moverse por diferentes zonas del campo.
Rodrigo Bacidalupe, el delantero que se consolidó como 9
El segundo juvenil convocado es Rodrigo Bacidalupe, categoría 2007 y una de las alternativas ofensivas que Boca tiene en su estructura juvenil.Su historia futbolística tiene una particularidad: durante las divisiones inferiores se desempeñó más como un jugador creativo y desequilibrante que como un centrodelantero tradicional. Sin embargo, en Reserva encontró su lugar como referencia ofensiva y actualmente está consolidado en esa posición.
El atacante llegó desde Entre Ríos en 2018 y realizó buena parte de su formación en Boca. Su recorrido incluso le permitió entrenarse con el plantel profesional durante el ciclo de Diego Martínez. En septiembre de 2025 firmó contrato con el club hasta fines de 2028, una muestra de la consideración que existe sobre su proyección.
Bacidalupe se caracteriza por ser un delantero movedizo e intenso, especialmente cuando debe presionar la salida del rival. También cuenta con buen manejo de pelota y una marcada vocación ofensiva. Su aparición más reciente fue especialmente llamativa: marcó dos goles ante Platense, en una actuación en la que aprovechó los errores generados por la presión sobre la defensa rival.
Aunque no responde al estereotipo físico de un centrodelantero de área —mide 1,76 metros—, su movilidad puede ofrecerle a Arruabarrena una variante diferente para el ataque. La convocatoria se vuelve todavía más importante porque, ante la ausencia de varias piezas y el cuidado de los habituales titulares, Miguel Merentiel aparece como la principal referencia disponible en el centro del ataque.
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