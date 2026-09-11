Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Central Córdoba por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Boca recibe a Central Córdoba este viernes, desde las 21:30, en el marco de la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal y a Yamil Possi en el VAR, contará con la televisación de ESPN Premium.
El "Xeneize" llega a este compromiso luego de vencer 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que le permitió tomar ventaja de cara a la revancha. Ahora, deberá volver a poner el foco en el torneo local, donde marcha octavo con 11 puntos y viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza.
De esta manera, buscará quedarse con los tres puntos ante Central Córdoba para no perder terreno en la lucha por los playoffs y en la Tabla Anual. De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.
Central Córdoba, por su parte, atraviesa un momento complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño, comandado por Sebastián Domínguez, viene de perder 1-0 ante Independiente y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del certamen.
Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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