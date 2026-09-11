Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Central Córdoba por Internet

De esta manera, buscará quedarse con los tres puntos ante Central Córdoba para no perder terreno en la lucha por los playoffs y en la Tabla Anual. De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.