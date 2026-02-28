EN VIVOFecha 7
Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El Xeneize recibe este sábado al conjunto mendocino en La Bombonera por la octava fecha. El regreso de Leandro Paredes es la gran novedad.
EN VIVO
-
18:56
Comenzó el segundo tiempo
-
18:36
El VAR anuló el gol de Bareiro por offside: Boca y Gimnasia (M) van al entretiempo igualados
-
18:32
Ahora, Bareiro pone al Xeneize en ventaja: van 2-1
-
18:27
Merentiel pone a Boca en igualdad y despierta a la Bombonera
-
18:05
Luciano Paredes abrió el marcador para Gimnasia de Mendoza
-
18:02
Cavani mira el partido desde el palco
-
17:50
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
-
17:40
Cómo llegan ambos clubes a este duelo
-
17:39
Formaciones del encuentro
-
17:39
Boca vs. Gimnasia (M): otros datos
Boca vuelve a presentarse en el estadio Alberto J. Armando con el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista, también integrante de la Selección Argentina, dejó atrás la lesión en uno de sus tobillos que lo marginó de los últimos compromisos y reaparece desde el inicio frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se lleva a cabo desde las 17:45 en La Bombonera, cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo y tiene a Nicolás Lamolina a cargo del VAR.
Boca vs. Gimnasia (M): minuto a minuto
Dejá tu comentario