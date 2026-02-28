Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos clubes a este duelo

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras igualar como local ante Racing en la fecha pasada, en un partido en el que mostró pasajes de buen juego pero no logró sostener la ventaja. En la semana, en tanto, tuvo un debut positivo en la Copa Argentina al imponerse 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

En la tabla de la Zona A, el Xeneize se ubica noveno con ocho puntos, aunque con un partido pendiente ante Lanús. Una victoria le permitiría acomodarse en los puestos de clasificación y acercarse al lote de arriba en un torneo que se presenta muy parejo.

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que viene de empatar 1-1 frente a Independiente y se encuentra 13° con siete unidades. Para el conjunto cuyano, sumar en La Bombonera significaría un envión anímico clave y la posibilidad de ilusionarse con pelear por un lugar en los playoffs.

El regreso de Paredes no solo aporta jerarquía en la mitad de la cancha, sino también liderazgo en un tramo del campeonato donde el club de la Ribera necesita regularidad. En un estadio que promete estar colmado, el Xeneize buscará dar un paso adelante ante un rival que intentará dar el golpe.