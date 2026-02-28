MinutoUno

EN VIVOFecha 7

Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Boca
Gimnasia (M)

El Xeneize recibe este sábado al conjunto mendocino en La Bombonera por la octava fecha. El regreso de Leandro Paredes es la gran novedad.

Compartí en redes:

EN VIVO

Boca vuelve a presentarse en el estadio Alberto J. Armando con el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista, también integrante de la Selección Argentina, dejó atrás la lesión en uno de sus tobillos que lo marginó de los últimos compromisos y reaparece desde el inicio frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se lleva a cabo desde las 17:45 en La Bombonera, cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo y tiene a Nicolás Lamolina a cargo del VAR.

Boca vs. Gimnasia (M): minuto a minuto

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post

El VAR anuló el gol de Bareiro por offside: Boca y Gimnasia (M) van al entretiempo igualados

Embed
Live Blog Post

Ahora, Bareiro pone al Xeneize en ventaja: van 2-1

Embed
Live Blog Post

Merentiel pone a Boca en igualdad y despierta a la Bombonera

Embed

Live Blog Post

Luciano Paredes abrió el marcador para Gimnasia de Mendoza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027852244335378918&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cavani mira el partido desde el palco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027850591024636258&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Live Blog Post

Cómo llegan ambos clubes a este duelo

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras igualar como local ante Racing en la fecha pasada, en un partido en el que mostró pasajes de buen juego pero no logró sostener la ventaja. En la semana, en tanto, tuvo un debut positivo en la Copa Argentina al imponerse 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

En la tabla de la Zona A, el Xeneize se ubica noveno con ocho puntos, aunque con un partido pendiente ante Lanús. Una victoria le permitiría acomodarse en los puestos de clasificación y acercarse al lote de arriba en un torneo que se presenta muy parejo.

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que viene de empatar 1-1 frente a Independiente y se encuentra 13° con siete unidades. Para el conjunto cuyano, sumar en La Bombonera significaría un envión anímico clave y la posibilidad de ilusionarse con pelear por un lugar en los playoffs.

El regreso de Paredes no solo aporta jerarquía en la mitad de la cancha, sino también liderazgo en un tramo del campeonato donde el club de la Ribera necesita regularidad. En un estadio que promete estar colmado, el Xeneize buscará dar un paso adelante ante un rival que intentará dar el golpe.

Live Blog Post

Formaciones del encuentro

Live Blog Post

Boca vs. Gimnasia (M): otros datos

  • Hora: 17:45.
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • VAR: Nicolás Lamolina.
  • TV: TNT Sports Premium.
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar