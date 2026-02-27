¿Puede Sebastián Villa regresar a Boca? El trasfondo de un rumor que sacudió el mercado
Mientras su nombre volvió a vincularse con el club de la Ribera, desde Mendoza y desde el entorno del futbolista dejaron posturas claras.
El nombre de Sebastián Villa volvió a instalarse en la órbita de Boca y generó un temblor en pleno mercado de pases. La posibilidad de un retorno a la Bombonera empezó a circular con fuerza en las últimas horas, impulsada por una combinación de factores reglamentarios y deportivos. Sin embargo, detrás del ruido mediático asoman posiciones firmes que complejizan cualquier intento de regreso.
Desde lo estrictamente formal, el Xeneize tendría margen para incorporar un extranjero más, ya que el chileno Williams Alarcón obtuvo la ciudadanía argentina y liberó cupo. Además, la eventual salida de otro futbolista abriría espacio en el plantel. En ese contexto, la pregunta se impone: ¿es viable que el colombiano de 29 años vuelva a ponerse la azul y oro?
La primera barrera aparece en Independiente Rivadavia, dueño de su pase. El club mendocino apostó por Villa cuando su carrera parecía tambalear tras su conflictiva salida de Boca y pasos breves por el ascenso español y el fútbol búlgaro. En la Lepra cuyana se convirtió en referente y capitán, y fue pieza clave del equipo de Alfredo Berti que conquistó la Copa Argentina. Con contrato vigente y la histórica participación en la Copa Libertadores en el horizonte, la dirigencia no se mostró dispuesta a negociarlo fácilmente.
“Qué casualidad que justo antes de jugar contra River ahora dicen que podría ir a Boca”, deslizaron desde Mendoza, dejando entrever sospechas sobre la intencionalidad del rumor. Si bien el presidente Daniel Vila ya aclaró que no exigirán cifras desmedidas, tampoco lo transferirán a cualquier precio. Del lado del entorno del jugador sostienen que podría salir por menos de cinco millones de dólares y aseguran que existió una promesa de venta para junio.
El propio Villa alimentó especulaciones con declaraciones amplias: “Yo soy un trabajador; mi trabajo es ser un futbolista profesional. A todos los clubes (puedo ir), Boca, River, todos los clubes. Ahora estoy 100% enfocado en Independiente Rivadavia”. Incluso había manifestado tiempo atrás: “Me gustaría jugar en River. Si me llaman, mañana mismo viajo”.
Ahí radica otro punto sensible. En Boca no cayeron bien esas frases, especialmente en medio del litigio judicial que aún enfrenta al jugador con la institución por su salida en 2023. Juan Román Riquelme fue contundente al hablar del tema: “A Sebastián lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Un día se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Cuando volvió al club, tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros como corresponde y al segundo o tercer día él decidió que no tenía más trabajo, o llamale como quieras”.
Más allá de la necesidad deportiva de sumar un extremo, en la dirigencia boquense pesa la decepción por su salida sin dejar ingresos y por la demanda posterior. Puertas adentro, reconocen su buen presente, pero consideran que la historia ya está cerrada.
