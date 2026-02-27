¿Puede Sebastián Villa regresar a Boca? El trasfondo de un rumor que sacudió el mercado

sebastian villa

Ahí radica otro punto sensible. En Boca no cayeron bien esas frases, especialmente en medio del litigio judicial que aún enfrenta al jugador con la institución por su salida en 2023. Juan Román Riquelme fue contundente al hablar del tema: “A Sebastián lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Un día se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Cuando volvió al club, tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros como corresponde y al segundo o tercer día él decidió que no tenía más trabajo, o llamale como quieras”.

Más allá de la necesidad deportiva de sumar un extremo, en la dirigencia boquense pesa la decepción por su salida sin dejar ingresos y por la demanda posterior. Puertas adentro, reconocen su buen presente, pero consideran que la historia ya está cerrada.