Lanús habilita 10 mil entradas para Boca a 100 mil pesos: habrá visitantes en el Sur

lanus boca

La dirigencia entiende que el duelo ante Boca será especial: será la primera presentación del equipo en su estadio luego de levantar la Recopa. “La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”, remarcó Russo.

Con el aval también de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Sur se prepara para una noche que promete estadio completo, clima de fiesta y un movimiento económico clave para el campeón sudamericano.