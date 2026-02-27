Lanús habilita 10 mil entradas para Boca a 100 mil pesos: habrá visitantes en el Sur
Tras la consagración internacional en el Maracaná, la dirigencia granate apuesta a un estadio repleto frente al Xeneize y negocia un operativo especial para recibir público visitante el miércoles 4 de marzo.
El festejo por la obtención de la Recopa Sudamericana todavía resuena en el mundo granate, pero en Lanús ya piensan en lo que viene. A pocas horas de la histórica victoria ante Flamengo en el Maracaná, la dirigencia que encabeza Nicolás Russo avanzó en una decisión fuerte: el partido ante Boca se disputará con público visitante y se pondrán a la venta 10 mil entradas a un valor cercano a los 100 mil pesos cada una.
La determinación fue oficializada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense. A través de un comunicado, el organismo informó que el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), programado para el miércoles 4 de marzo a las 21 en el estadio Néstor Díaz Pérez, contará con presencia de simpatizantes xeneizes.
Además, detallaron que se ultiman los aspectos del operativo policial y la cantidad final de localidades autorizadas.
Russo ya había anticipado la posibilidad en declaraciones radiales. “Estamos analizando dar un sector preferencial a los hinchas de Boca porque necesitamos dinero. Las entradas tendrán un costo que ronda los 100 mil pesos si lo llegamos a habilitar. Lo trataremos mañana al mediodía en comisión directiva. En caso de estar, estamos hablando con la gente de seguridad para que haya más de 10 mil lugares disponibles”, explicó en Radio La Red.
Boca visitará a Lanús con sus hinchas en la tribuna
En diálogo con ESPN profundizó sobre el contexto económico que atraviesa el club: “No hicimos ventas desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”.
La dirigencia entiende que el duelo ante Boca será especial: será la primera presentación del equipo en su estadio luego de levantar la Recopa. “La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”, remarcó Russo.
Con el aval también de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Sur se prepara para una noche que promete estadio completo, clima de fiesta y un movimiento económico clave para el campeón sudamericano.
