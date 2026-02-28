Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia (M)

boca

En la vereda de enfrente aparece Gimnasia de Mendoza, un rival que llega con la urgencia de sumar para no quedar relegado. Tras igualar 1-1 ante Independiente en la jornada anterior, el conjunto cuyano se ubica en el 13° puesto con siete puntos. Para los dirigidos por el "Lobo", dar el golpe en una Bombonera que promete estar colmada significaría mucho más que tres puntos: sería el envión anímico necesario para reinsertarse en la lucha por el campeonato.

Boca vs. Gimnasia (M): formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia (M)

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.