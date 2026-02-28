Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia (M)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Gimnasia (M) por el Torneo Apertura.
Boca recibe este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con el condimento especial del regreso de su gran referente. El equipo de Úbeda busca capitalizar el envión de la Copa Argentina para escalar posiciones en el Apertura.
Por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, La Bombonera volverá a latir bajo la expectativa de ver nuevamente en cancha a Leandro Paredes. El volante central, pieza clave en la Selección Argentina, recibió el alta médica tras superar una persistente lesión en su tobillo y todo indica que será de la partida desde el minuto inicial.
El ciclo de Claudio Úbeda atraviesa una etapa de reajustes. Tras un sabor agridulce en la jornada pasada —donde el equipo mostró buen fútbol pero no pudo cerrar el partido ante Racing (1-1)—, el foco estuvo puesto en la recuperación física y la efectividad goleadora.
Esa contundencia parece haber aparecido durante la semana en el debut de la Copa Argentina. Con un doblete del paraguayo Adam Bareiro, Boca despachó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, logrando la calma necesaria para afrontar el compromiso de este fin de semana ante el "Lobo" mendocino.
El panorama actual de la Zona A obliga a Boca a no dejar puntos en el camino. Con ocho unidades, el Xeneize ocupa la novena posición, aunque cuenta con la ventaja de tener un partido pendiente frente a Lanús. Una victoria esta tarde en Brandsen 805 no solo lo acomodaría en los puestos de clasificación a los playoffs, sino que lo depositaría de lleno en la pelea con los líderes de un certamen que, hasta el momento, se caracteriza por su extrema paridad.
En la vereda de enfrente aparece Gimnasia de Mendoza, un rival que llega con la urgencia de sumar para no quedar relegado. Tras igualar 1-1 ante Independiente en la jornada anterior, el conjunto cuyano se ubica en el 13° puesto con siete puntos. Para los dirigidos por el "Lobo", dar el golpe en una Bombonera que promete estar colmada significaría mucho más que tres puntos: sería el envión anímico necesario para reinsertarse en la lucha por el campeonato.
Boca vs. Gimnasia (M): formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
- Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia (M)
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
