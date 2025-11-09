Boca vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto del Superclásico

Live Blog Post

Por qué no juega Juan Fernando Quintero en River

El entrenador "millonario" movió las fichas y dispuso algunos cambios. Necesitado de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, y en plena crisis futbolística, el "Muñeco" movió fichas y uno de los que se quedó afuera es Juanfer Quintero.

El DT dispuso de una sorpresiva línea de cinco defensores, con la inclusión de un mediocampo más metedor y el regreso en la delantera de Sebastián Driussi para acompañar a Maxi Salas.

En este contexto, el talentoso volante colombiano, que venía siendo titular casi indiscutible, no será de la partida, al menos desde el arranque. En los últimos encuentros, venía siendo reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo, situación por la que incluso se lo vio molesto en más de una oportunidad.

Sin que se informara alguna molestia física, finalmente Quintero esperará su lugar desde el banco de suplentes este domingo en la visita a la Bombonera, y no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo.

