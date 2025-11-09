Boca vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto del Superclásico

El recibimiento de Boca a River con "gallinitas" de plástico
Se disputa este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un duelo con dinámicas completamente opuestas.
Desde las 16.30, Nicolás Ramírez es el árbitro, y la transmisión está disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Para el equipo de Claudio Úbeda, este encuentro va más allá de la histórica rivalidad. Un triunfo no solo le daría la alegría de vencer al clásico rival, sino que aseguraría matemáticamente su regreso a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia. Boca llega fortalecido por la vuelta de dos piezas clave: Leandro Paredes, quien cumplió su fecha de suspensión, y Edinson Cavani, recuperado de su lesión y listo para el gran choque.
En tanto, la situación de River no podría ser más contrastante. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una profunda crisis, agravada por la derrota reciente ante Gimnasia en el Monumental, su cuarta caída consecutiva como local.
Tras una racha que suma apenas dos victorias en sus últimas diez presentaciones, el plantel se fue silbado e insultado por su propio público el último fin de semana. No obstante, el Muñeco acaba de anunciar que renovó contrato con la institución hasta 2026, algo que encendió nuevamente los ánimos.
Para el Millo también es un duelo clave de cara a la Copa Libertadores del próximo año: si River pierde, podría no jugarla.
