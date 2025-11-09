MinutoUno

Boca vs. River por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto del Superclásico

Deportes
Boca
River

Con la mirada puesta en la Tabla Anual, el "Millonario" visita este domingo al "Xeneize" en una nueva edición del Superclásico.

EN VIVO

Se disputa este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un duelo con dinámicas completamente opuestas.

Desde las 16.30, Nicolás Ramírez es el árbitro, y la transmisión está disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Para el equipo de Claudio Úbeda, este encuentro va más allá de la histórica rivalidad. Un triunfo no solo le daría la alegría de vencer al clásico rival, sino que aseguraría matemáticamente su regreso a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia. Boca llega fortalecido por la vuelta de dos piezas clave: Leandro Paredes, quien cumplió su fecha de suspensión, y Edinson Cavani, recuperado de su lesión y listo para el gran choque.

En tanto, la situación de River no podría ser más contrastante. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una profunda crisis, agravada por la derrota reciente ante Gimnasia en el Monumental, su cuarta caída consecutiva como local.

Tras una racha que suma apenas dos victorias en sus últimas diez presentaciones, el plantel se fue silbado e insultado por su propio público el último fin de semana. No obstante, el Muñeco acaba de anunciar que renovó contrato con la institución hasta 2026, algo que encendió nuevamente los ánimos.

Para el Millo también es un duelo clave de cara a la Copa Libertadores del próximo año: si River pierde, podría no jugarla.

Minuto a minuto del Superclásico Boca vs. River

El recibimiento de Boca a River con "gallinitas" de plástico

Por qué no juega Juan Fernando Quintero en River

El entrenador "millonario" movió las fichas y dispuso algunos cambios. Necesitado de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, y en plena crisis futbolística, el "Muñeco" movió fichas y uno de los que se quedó afuera es Juanfer Quintero.

El DT dispuso de una sorpresiva línea de cinco defensores, con la inclusión de un mediocampo más metedor y el regreso en la delantera de Sebastián Driussi para acompañar a Maxi Salas.

En este contexto, el talentoso volante colombiano, que venía siendo titular casi indiscutible, no será de la partida, al menos desde el arranque. En los últimos encuentros, venía siendo reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo, situación por la que incluso se lo vio molesto en más de una oportunidad.

Sin que se informara alguna molestia física, finalmente Quintero esperará su lugar desde el banco de suplentes este domingo en la visita a la Bombonera, y no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo.

Formaciones de Boca vs. River

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos

  • Hora: 16.30
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Nicolás Ramírez

