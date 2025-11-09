Boca golpea en el Superclásico: Miguel Merentiel puso el 2-0 ante River en la Bombonera

El delantero santiagueño desbordó a pura velocidad, tiró el centro atrás y el uruguayo solo tuvo que empujar la pelota al fondo del arco para poner a Boca 2-0 arriba. Zeballos, que ya había abierto el marcador en la última jugada del primer tiempo, volvió a ser clave en el ataque del equipo dirigido por Claudio Úbeda, que ahora se impone con autoridad en un partido que seguramente definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.