Boca golpea en el Superclásico: Miguel Merentiel puso el 2-0 ante River en la Bombonera
El uruguayo amplió la ventaja al minuto del segundo tiempo tras una gran jugada de Changuito Zeballos, que ya había abierto el marcador.
Boca arrancó con todo la segunda parte del Superclásico y en apenas un minuto estiró la ventaja ante River. El uruguayo Miguel Merentiel marcó el 2-0 en La Bombonera luego de una tremenda corrida de Exequiel “Changuito” Zeballos por el sector izquierdo. El atacante aprovechó una zona muy descuidada por el Millonario e hizo enloquecer a los hinchas.
El delantero santiagueño desbordó a pura velocidad, tiró el centro atrás y el uruguayo solo tuvo que empujar la pelota al fondo del arco para poner a Boca 2-0 arriba. Zeballos, que ya había abierto el marcador en la última jugada del primer tiempo, volvió a ser clave en el ataque del equipo dirigido por Claudio Úbeda, que ahora se impone con autoridad en un partido que seguramente definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.
Boca golpea en el Superclásico: Miguel Merentiel puso el 2-0 ante River en La Bombonera
Formaciones de Boca vs. River en el Superclásico del fútbol argentino
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos del Superclásico del fútbol argentino
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario