Dua Lipa, invitada a La Bombonera para ver el Superclásico y con camiseta especial
La cantante se presentó este fin de semana en Argentina y no se quiso perder el partido entre Boca y River.
Después de brindar dos shows multitudinarios en el Más Monumental y posar con la camiseta de River, Dua Lipa fue invitada a presenciar el Superclásico en La Bombonera este domingo, algo que dejó a todos más que sorprendidos.
Si bien había varias versiones cruzadas, ya que algunos decían que no aceptaría, mientras que otros creían firmemente en la posibilidad de que la cantante decida pasar un día en familia y disfrutando del fútbol argentino.
Finalmente, minutos antes de que comenzara el cruce entre Boca y River, la reconocida artista se hizo presente en el estadio, captando la atención de todos. Su presencia fue inesperada, ya que se encuentra con una agenda cargada, sin embargo, la cantante decidió quedarse un día más en Argentina antes de viajar a Chile, donde seguirá su gira por Sudamérica con dos recitales más en el Estadio Nacional de Santiago.
El video de la artista llegando a La Boca no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Dios me estoy muriendo”, “Se ponen contentos porque va Dua Lipa!!!”, “De River como Messi”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.
Dua Lipa llegó luciendo una camiseta de Argentina junto a parte de su equipo y familia y se encuentra ocupando el palco número 5 del Estadio Alberto J. Armando, junto a un fuerte equipo de seguridad.
El impactante recibimiento de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera
La Bombonera volvió a vibrar nuevamente en el fútbol argentino. En la previa del Superclásico ante River, los hinchas de Boca armaron un recibimiento espectacular con una lluvia de papelitos, fuegos de artificio y humo azul y amarillo que cubrió toda la cancha. El equipo de Claudio Úbeda sintió el apoyo en un partido clave por el Torneo Clausura.
Desde mucho antes del inicio del encuentro, los alrededores de La Bombonera se llenaron de hinchas que acompañaron al plantel con cánticos, banderas y bengalas. Cuando el equipo salió al campo de juego, la escena fue impactante: un verdadero mar azul y oro, papelitos volando por los aires y humo de colores cubriendo todo el estadio.
El recibimiento incluyó una gran bandera que recorrió las tribunas, mientras la hinchada entonaba el clásico “Dale Bo, dale Bo”. La atmósfera fue tan impresionante que por momentos el estadio quedó envuelto en una nube dorada y azul, marcando uno de los momentos más emocionantes de la tarde de un encuentro que promete ser más que apasionante y que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.
