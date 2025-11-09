Dua Lipa, invitada a La Bombonera para ver el Superclásico y con camiseta especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1987608736383246753&partner=&hide_thread=false Dua Lipa con la camiseta argentina en la Bombonera



Así llegaba la artista para ver el Superclásicopic.twitter.com/wlAG11ZuN5 — minutouno (@minutounocom) November 9, 2025

El impactante recibimiento de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera

La Bombonera volvió a vibrar nuevamente en el fútbol argentino. En la previa del Superclásico ante River, los hinchas de Boca armaron un recibimiento espectacular con una lluvia de papelitos, fuegos de artificio y humo azul y amarillo que cubrió toda la cancha. El equipo de Claudio Úbeda sintió el apoyo en un partido clave por el Torneo Clausura.

Desde mucho antes del inicio del encuentro, los alrededores de La Bombonera se llenaron de hinchas que acompañaron al plantel con cánticos, banderas y bengalas. Cuando el equipo salió al campo de juego, la escena fue impactante: un verdadero mar azul y oro, papelitos volando por los aires y humo de colores cubriendo todo el estadio.

El recibimiento incluyó una gran bandera que recorrió las tribunas, mientras la hinchada entonaba el clásico “Dale Bo, dale Bo”. La atmósfera fue tan impresionante que por momentos el estadio quedó envuelto en una nube dorada y azul, marcando uno de los momentos más emocionantes de la tarde de un encuentro que promete ser más que apasionante y que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.