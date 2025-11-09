El gol de "Changuito" Zeballos para abrir el marcador en el Superclásico: ¿era infracción en la jugada previa?
El delantero aprovechó un rebote de Franco Armani y puso el 1-0 en la Bombonera en la última jugada del primer tiempo. Fue amonestado por su festejo colgado del alambrado.
Boca, que tuvo el control del partido en grandes tramos, se fue al entretiempo con una sonrisa en el Superclásico. En la última jugada del primer tiempo, Exequiel “Changuito” Zeballos marcó el 1-0 ante River en la Bombonera y desató la locura del público local que le puso todo el color a un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.
El delantero santiagueño, que ya había convertido en el triunfo ante Estudiantes de La Plata, volvió a ser decisivo: aprovechó un pelotazo largo, definió ante Franco Armani y, tras el rebote del arquero, empujó la pelota para abrir el marcador. Zeballos, que viene siendo una pieza fundamental en el Xeneize, celebró su tanto colgándose del alambrado, un festejo que le costó la tarjeta amarilla por parte del árbitro Nicolás Ramírez.
Con este gol, el equipo de Claudio Úbeda se va al descanso con ventaja en un primer tiempo parejo y de mucho ritmo, donde River tuvo más posesión pero Boca golpeó en el cierre y se ilusiona con asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Gol de Boca: Changuito Zeballos abrió el marcador en el Superclásico ante River
Formaciones de Boca vs. River en el Superclásico del fútbol argentino
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos del Superclásico del fútbol argentino
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
