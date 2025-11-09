El gol de "Changuito" Zeballos para abrir el marcador en el Superclásico: ¿era infracción en la jugada previa?

El delantero santiagueño, que ya había convertido en el triunfo ante Estudiantes de La Plata, volvió a ser decisivo: aprovechó un pelotazo largo, definió ante Franco Armani y, tras el rebote del arquero, empujó la pelota para abrir el marcador. Zeballos, que viene siendo una pieza fundamental en el Xeneize, celebró su tanto colgándose del alambrado, un festejo que le costó la tarjeta amarilla por parte del árbitro Nicolás Ramírez.