Por qué no juega Juanfer Quintero en el Superclásico Boca vs. River

Sin que se informara alguna molestia física, finalmente Quintero esperará su lugar desde el banco de suplentes este domingo en la visita a la Bombonera, y no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo.

A favor de River, Gallardo tendrá entre los revelos a una carta importante en caso de necesitar revertir un marcador adverso.

Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca

La formación confirmada de River para visitar a Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.