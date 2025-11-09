Por qué no juega Juanfer Quintero en el Superclásico Boca vs. River
El entrenador Marcelo Gallardo sorprendió con cambio de esquema y algunos nombres para el choque trascendental por el Torneo Clausura.
Se disputa este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un duelo con dinámicas completamente opuestas, y que cuenta con algunas sorpresas en la formación de la visita, por la disposición del equipo por parte de Marcelo Gallardo.
Se juega Ddesde las 16.30 en la Bombonera, con Nicolás Ramírez como el árbitro, mientras que la transmisión está disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El entrenador "millonario" movió las fichas y dispuso algunos cambios. Necesitado de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, y en plena crisis futbolística, el "Muñeco" movió fichas y uno de los que se quedó afuera es Juanfer Quintero.
El DT dispuso de una sorpresiva línea de cinco defensores, con la inclusión de un mediocampo más metedor y el regreso en la delantera de Sebastián Driussi para acompañar a Maxi Salas.
En este contexto, el talentoso volante colombiano, que venía siendo titular casi indiscutible, no será de la partida, al menos desde el arranque. En los últimos encuentros, venía siendo reemplazado en los primeros minutos del segundo tiempo, situación por la que incluso se lo vio molesto en más de una oportunidad.
Sin que se informara alguna molestia física, finalmente Quintero esperará su lugar desde el banco de suplentes este domingo en la visita a la Bombonera, y no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo.
A favor de River, Gallardo tendrá entre los revelos a una carta importante en caso de necesitar revertir un marcador adverso.
Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca
La formación confirmada de River para visitar a Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
