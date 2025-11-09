El impactante recibimiento de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera
El público del Xeneize explotó la cancha con todo el color posible para acompañar al equipo de Claudio úbeda en un partido fundamental: todos los detalles.
La Bombonera volvió a vibrar nuevamente en el fútbol argentino. En la previa del Superclásico ante River, los hinchas de Boca armaron un recibimiento espectacular con una lluvia de papelitos, fuegos de artificio y humo azul y amarillo que cubrió toda la cancha. El equipo de Claudio Úbeda sintió el apoyo en un partido clave por el Torneo Clausura.
El tremendo recibimiento de Boca para el Superclásico ante River en La Bombonera
Desde mucho antes del inicio del encuentro, los alrededores de La Bombonera se llenaron de hinchas que acompañaron al plantel con cánticos, banderas y bengalas. Cuando el equipo salió al campo de juego, la escena fue impactante: un verdadero mar azul y oro, papelitos volando por los aires y humo de colores cubriendo todo el estadio.
El recibimiento incluyó una gran bandera que recorrió las tribunas, mientras la hinchada entonaba el clásico “Dale Bo, dale Bo”. La atmósfera fue tan impresionante que por momentos el estadio quedó envuelto en una nube dorada y azul, marcando uno de los momentos más emocionantes de la tarde de un encuentro que promete ser más que apasionante y que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.
Formaciones de Boca vs. River para el Superclásico en La Bombonera
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
