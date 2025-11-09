El impactante recibimiento de Boca para el Superclásico ante River en la Bombonera

El recibimiento incluyó una gran bandera que recorrió las tribunas, mientras la hinchada entonaba el clásico “Dale Bo, dale Bo”. La atmósfera fue tan impresionante que por momentos el estadio quedó envuelto en una nube dorada y azul, marcando uno de los momentos más emocionantes de la tarde de un encuentro que promete ser más que apasionante y que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.