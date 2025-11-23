Boca vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La Bombonera será escenario este domingo, desde las 20 horas, de un duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2025 entre Boca, primero de la Zona A, y Talleres, que se metió octavo en la Zona B. Con arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de TNT Sports, se espera un duelo apasionante.