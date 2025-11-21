Sorpresa: Carlos Bianchi explicó por qué no va a la Bombonera a ver a Boca

carlos bianchi

La charla también incluyó su mirada sobre los técnicos argentinos en competencia: elogió a Carlos Tevez, Guillermo Barros Schelotto, Mauricio Pellegrino y destacó el trabajo de Eduardo Domínguez: “No soy de los técnicos que corren al costado de la cancha”, aclaró, reafirmando diferencias con las nuevas generaciones sin dejar de valorarlas.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando explicó por qué no asiste a los partidos de Boca: “Por respeto, al técnico que está trabajando… A Vélez voy porque es mi casa”, afirmó. Su postura, lejos de ser distante, sonó protectora hacia el club y hacia el rol del entrenador en actividad.

Hacia el final, dejó definiciones sobre Marcelo Gallardo -"es una situación difícil y el primero que no la quiere vivir es él"-, Lionel Scaloni -“un muy bien técnico para la Selección”- y su historia con la Albiceleste, admitiendo que rechazó dirigirla tres veces. Y sobre su relación con Riquelme, lanzó una última reflexión: “¿Si Román me invita a la Bombonera? Dejémoslo tranquilo que está en un buen momento. Vivamos el presente, está en la subida. Con Román cruzamos un Whatsapp de vez en cuando. Nunca me ofreció nada”.