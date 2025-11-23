Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Talleres

Este domingo a las 20:00, la Bombonera se viste de gala para los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El indiscutido líder de la Zona A, Boca, enfrentará a Talleres de Córdoba, que logró la hazaña de meterse octavo en la Zona B. Sebastián Zunino será el árbitro en un partido transmitido por TNT Sports.