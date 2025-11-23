Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 20:00, la Bombonera se viste de gala para los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El indiscutido líder de la Zona A, Boca, enfrentará a Talleres de Córdoba, que logró la hazaña de meterse octavo en la Zona B. Sebastián Zunino será el árbitro en un partido transmitido por TNT Sports.
El equipo de Úbeda llega al mata-mata como un verdadero candidato. Con 29 puntos y una racha de cuatro victorias consecutivas, el "Xeneize" no solo aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores, sino que también se garantizó la enorme ventaja de definir todas las series de playoffs en su casa.
La historia del visitante es diferente. Talleres, dirigido por el ídolo boquense Carlos Tevez, luchó hasta la última jornada para lograr una clasificación que parecía imposible. El "Apache" vuelve a pisar el césped de Boca como entrenador, buscando compensar la alarmante falta de gol de su equipo (solo 9 tantos, siendo el peor ataque del Clausura) con su gran fortaleza: una defensa sólida que solo concedió 12 goles.
Para este cruce, Tevez lamentará la baja del suspendido Valentín Depietri, pero celebrará la vuelta del mediocampista colombiano Juan Camilo Portilla. Será un duelo entre la potencia local de Boca y la resistencia táctica del equipo cordobés.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario