El plan de Di María para ser DT de Boca, Rosario Central y la Selección: "Está todo hablado"
Fideo confirmó que será DT junto a Leandro Paredes, con la idea de dirigir a los dos equipos del fútbol argentino y llegar a la Albiceleste.
Ángel Di María atraviesa su última etapa como futbolista profesional, pero ya definió con claridad cuál será su camino una vez que decida retirarse. El ídolo de Rosario Central confirmó que quiere ser director técnico y que formará dupla con Leandro Paredes, amigo, compañero de la Selección y actual jugador de Boca.
“Vamos a intentarlo. Yo soy mucho más grande que él, pero en ese transcurso hasta que él decida retirarse ya puedo ir viendo algunas cosas. Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos”, afirmó en una entrevista con SportsCenter, por ESPN.
La idea, según contó, nació de múltiples charlas entre ambos. “La idea está. Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil poder decidir si se va a dar, si no, si lo vamos a hacer… Lo charlamos muchas veces, en muchas cenas. Es algo que nos gustaría, pero veremos en su momento”, agregó Fideo. También reveló que ya diagramaron una identidad futbolística: utilizarán un sistema 4-3-3 como base, replicando el modelo que más los sedujo en su etapa como jugadores de elite.
Di María sorprendió además al confirmar que ya acordaron cómo administrarán sus primeras experiencias como dupla técnica. “Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, si nos contratan, una vez en (Rosario) Central y una vez en Boca es seguro”, sostuvo el ex Real Madrid, Benfica, PSG y Juventus.
El campeón del mundo también confesó que sueña con una posibilidad aún mayor: dirigir a la Selección Argentina. “Sería muy lindo. Lo veo y lo vi en Scaloni, en Walter (Samuel), El Ratón (Ayala), Pablo (Aimar). Ves esa cara de felicidad de estar viviendo lo que vivieron del otro lado, como técnicos. Veo que lo disfrutan de la misma manera. Entonces sería algo lindo poder dirigir la Selección en algún momento, si todo va bien y las cosas se nos dan. Seguro que nos gustaría”, expresó.
El sueño pendiente con Rosario Central
Mientras tanto, Di María continúa enfocado en su presente en Rosario Central, donde pretende cumplir el único objetivo que le falta en su carrera: ganar un título con el club que lo vio nacer.
“Falta ser campeón con Central, es lo que me falta. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título con Central. Lo logré todo, hice todo lo que quise y es lo único. No volví para retirarme, creo que lo estoy demostrando. Quiero ganar. Ojalá se me dé este año. Y si no, el siguiente si es que sigo”, aseguró.
