El plan de Di María para ser DT de Boca, Rosario Central y la Selección: "Está todo hablado"

El sueño pendiente con Rosario Central

Mientras tanto, Di María continúa enfocado en su presente en Rosario Central, donde pretende cumplir el único objetivo que le falta en su carrera: ganar un título con el club que lo vio nacer.

“Falta ser campeón con Central, es lo que me falta. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título con Central. Lo logré todo, hice todo lo que quise y es lo único. No volví para retirarme, creo que lo estoy demostrando. Quiero ganar. Ojalá se me dé este año. Y si no, el siguiente si es que sigo”, aseguró.