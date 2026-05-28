Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llega Boca y qué necesita para clasificar a octavos de final

La tabla de posiciones: Boca llega en el tercer puesto con 7 puntos, mientras que Cruzeiro suma 8 y Universidad Católica lidera con 10 unidades.

Boca llega en el tercer puesto con 7 puntos, mientras que Cruzeiro suma 8 y Universidad Católica lidera con 10 unidades. La única opción: El Xeneize está obligado a ganar. Si lo logra, alcanzará la línea de los 10 puntos de los Cruzados y los superará por el "desempate olímpico" (el resultado entre sí), gracias al triunfo por 2-1 obtenido en Chile en la primera jornada.

El Xeneize está obligado a ganar. Si lo logra, alcanzará la línea de los 10 puntos de los Cruzados y los superará por el "desempate olímpico" (el resultado entre sí), gracias al triunfo por 2-1 obtenido en Chile en la primera jornada. El peligro del empate: Una igualdad dejará a Boca automáticamente afuera de la competencia sin importar lo que pase en el otro partido del grupo.

El panorama de la zona es dramático y tiene al conjunto argentino contra las cuerdas:meterá mano en la estructura titular debido a suspensiones y lesiones que arrastra el plantel: Marco Pellegrino ingresará en la zaga central en reemplazo de Ayrton Costa, quien debe cumplir una fecha de sanción por acumulación de amarillas. El experimentado Ander Herrera se meterá en el once inicial para acompañar a Milton Delgado y Leandro Paredes, ganándole la pulseada a Tomás Belmonte. Santiago Ascacíbar sigue afuera por suspensión.Ante la lesión de Adam Bareiro, Exequiel Zeballos compartirá la dupla de ataque con Milton Giménez. No obstante, el cuerpo técnico esperará hasta último momento al uruguayo Miguel Merentiel (se recupera de una molestia en el sóleo) para ver si puede sumar minutos. El juvenil Tomás Aranda volverá a ser el encargado de la conducción como enganche. Por su parte, la Universidad Católica comandada por Daniel Garnero buscará recuperarse de la caída en el clásico ante Colo-Colo y abrochar su pasaje, algo que logrará con solo rescatar un empate en Buenos Aires.