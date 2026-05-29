🔴EN VIVO | Sorteo CONMEBOL: se definen los octavos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana
El cuadro presentado para esta edición muestra llaves sumamente competitivas, donde conviven múltiples campeones de América y equipos que buscarán dar la gran sorpresa del año. La gran definición del torneo tiene sede confirmada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde se consagrará el dueño de la "Gran Conquista".
El desglose del cuadro principal se divide en zonas que prometen choques de alto impacto:
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Zona Superior Izquierda: cuenta con la presencia de Boca Juniors, que comparte sector junto a instituciones como Recoleta, Bolívar, Grêmio y São Paulo.
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Zona Inferior Izquierda: un sector de alta complejidad que incluye a River Plate, Independiente Santa Fe, Caracas, Independiente Medellín, Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay.
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Zona Superior Derecha: dominada por el cruce de potencias donde figuran Sporting Cristal, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Liga de Quito, Santos y Macará.
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Zona Inferior Derecha: este lado de la llave cuenta con el protagonismo de Lanús y Tigre, compartiendo aspiraciones frente a Nacional de Montevideo, Montevideo City Torque, Cienciano y Botafogo de Brasil.
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