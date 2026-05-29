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🔴EN VIVO | Sorteo CONMEBOL: se definen los octavos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

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Seguí el Sorteo CONMEBOL en vivo desde Paraguay. Los equipos argentinos conocen a sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.

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El sorteo realizado en la ciudad de Luque definió el camino para las fases decisivas. El morbo principal de la jornada quedó instalado al confirmarse que Boca y River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro en la Copa Sudamericana de la Conmebol.

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Boca Juniors, que primero deberá superar a O'Higgins de Chile en la instancia de playoffs, se mediría en los octavos de final ante Recoleta FC de Paraguay en caso de avanzar. Por su parte, River Plate, que ganó su grupo con autoridad, esperará directamente en la siguiente fase por el ganador del cruce entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

En cuanto al resto de los representantes argentinos en la competencia, Lanús, actual campeón vigente, deberá imponerse ante Cienciano para avanzar a octavos, donde lo espera Botafogo. Asimismo, Tigre tendrá que hacer lo propio frente a Nacional de Uruguay para ganarse el derecho de jugar contra Montevideo City Torque.

Fechas clave y todos los cruces de la Sudamericana

  • Playoffs (16avos): Los partidos de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de julio en la cancha de los terceros que bajan de la Libertadores. Las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes.

  • Octavos de final: Los encuentros de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto y los de vuelta del 18 al 20 de agosto.

  • Boca Juniors / O'Higgins vs. Recoleta FC.

  • Bolívar / Grêmio vs. São Paulo.

  • Santa Fe / Caracas vs. River Plate.

  • Independiente Medellín / Vasco da Gama vs. Olimpia.

  • Sporting Cristal / Red Bull Bragantino vs. Atlético Mineiro.

  • Universidad Católica de Ecuador / Santos vs. Macará.

  • Nacional de Montevideo / Tigre vs. Montevideo City Torque.

  • Lanús / Cienciano vs. Botafogo.

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El camino de los argentinos en la Copa Libertadores

Durante la misma jornada, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, certamen en el que cuatro equipos argentinos ya conocen a sus rivales:

  • Rosario Central vs. Corinthians: El elenco conducido por Jorge Almirón, con Ángel Di María como gran figura, tendrá un duro choque ante los brasileños.

  • Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica: El Pincha, que se clasificó segundo en su zona, enfrentará a los trasandinos.

  • Platense vs. Coquimbo Unido: El Calamar, que hace historia en su primera participación en el torneo, se medirá con el conjunto chileno.

  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia: La Lepra mendocina irá contra el campeón de la edición 2023.

  • Palmeiras vs. Cerro Porteño.

  • Cruzeiro vs. Flamengo.

  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.

  • Mirassol vs. Liga de Quito.

IMPORTANTE: Boca a la Copa Sudamericana: quién será su rival y cómo quedaron los playoffs

Sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO minuto a minuto

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Sorteo Libertadores: así quedaron los cruces de los equipos argentinos

  • Por el lado izquierdo del cuadro, Estudiantes de La Plata se medirá ante Universidad Católica, mientras que Rosario Central enfrentará a Corinthians.

  • En la llave derecha, Platense jugará su serie de octavos frente a Coquimbo Unido e Independiente Rivadavia chocará contra Fluminense.

  • Tras el sorteo oficial, todos los equipos ya conocen su camino definitivo hacia la gran final del certamen, que se disputará el próximo 28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

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El camino del campeón: Botafogo espera por Lanús en los octavos de final

  • El "Granate", campeón vigente del certamen, primero tendrá que sortear su respectivo cruce de playoffs frente a Cienciano de Perú.

  • De superar esa llave inicial, el equipo argentino se verá las caras en los octavos de final ante Botafogo de Brasil, que ya se encuentra clasificado y aguarda en dicha instancia.

  • Tras el sorteo oficial, el cuadro completo de la Copa Sudamericana quedó definido rumbo a la gran final que se jugará en Barranquilla en 2026.

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Tigre ya conoce su camino: enfrentaría a Montevideo City Torque en octavos

  • Tras el sorteo oficial, quedó conformado el cuadro definitivo de la Copa Sudamericana rumbo a la gran final de Barranquilla 2026.

  • El "Matador" primero deberá superar su respectivo cruce de playoffs frente a Nacional de Uruguay.

  • En caso de ganar esa serie, Tigre se verá las caras en los octavos de final ante Montevideo City Torque, equipo que aguarda directamente en dicha instancia.

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Cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro presentado para esta edición muestra llaves sumamente competitivas, donde conviven múltiples campeones de América y equipos que buscarán dar la gran sorpresa del año. La gran definición del torneo tiene sede confirmada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde se consagrará el dueño de la "Gran Conquista".

El desglose del cuadro principal se divide en zonas que prometen choques de alto impacto:

  • Zona Superior Izquierda: cuenta con la presencia de Boca Juniors, que comparte sector junto a instituciones como Recoleta, Bolívar, Grêmio y São Paulo.

  • Zona Inferior Izquierda: un sector de alta complejidad que incluye a River Plate, Independiente Santa Fe, Caracas, Independiente Medellín, Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay.

  • Zona Superior Derecha: dominada por el cruce de potencias donde figuran Sporting Cristal, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Liga de Quito, Santos y Macará.

  • Zona Inferior Derecha: este lado de la llave cuenta con el protagonismo de Lanús y Tigre, compartiendo aspiraciones frente a Nacional de Montevideo, Montevideo City Torque, Cienciano y Botafogo de Brasil.

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Cuándo podría haber Superclásico en Copa Sudamericana

River podría cruzarse con Boca recién en semifinales.

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Contra quién juega River en octavos de final de la Copa Sudamericana

River se verá las caras con el ganador del repechaje entre Independiente de Santa Fe y Caracas

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Contra quién puede jugar Boca en Copa Sudamericana

Recoleta será rival de Boca si le gana a O'Higgins de Chile en los playoffs.

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Bolillero de la Copa Sudamericana

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