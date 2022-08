Gustavo Costas será el entrenador de la Selección de Bolivia

El ex DT de Racing y con frondosa experiencia en clubes de Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay “quedó en el primer lugar de las preferencias” de las autoridades de la Federación Boliviana (FBF) para suplir al venezolano César Farías, quien condujo al equipo hasta la finalización de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, de acuerdo con El Deber.

En principio, Costas prevaleció “en un listado final a sus compatriotas Jorge Almirón (ex DT de Lanús) y Sergio Batista (ex seleccionado argentino); al colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez (ex Selección Colombia) y al español Miguel Ángel Portugal (ex Royal Pari boliviano)”, entre otros.

“Me siento halagado de que se hayan fijado en mí, dirigir una selección te da mucho más prestigio, más de lo que te da un club, después las ganas y la ilusión de hacer un gran trabajo y poder llevar a Bolivia al Mundial después de tantos años”, apuntó –días atrás- Costas al citado periódico paceño.