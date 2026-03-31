Se define el Mundial 2026: horarios y cómo ver los Repechajes que completan los cupos

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Cómo se juega la final del Repechaje para el Mundial 2026

La Fecha FIFA de marzo definirá a los últimos clasificados para el Mundial, pero el formató cambió y se disputará en dos partes del mundo: por un lado, el Repechaje Intercontinental se desarrolla en Guadalajara y Monterrey; mientras que el Repechaje Europeo es en los países que terminaron mejor posicionados durante las Eliminatorias de UEFA.

El jueves pasado se disputaron las semifinales y este 31 de marzo serán las seis finales respectivamente. Hasta el momento, el Grupo A, B, D, F, I y K son las zonas que esperan por la confirmación de los países que completarán las 48 selecciones que disputarán el torneo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, donde la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022.

De esta manera, se conocerán los últimos seis clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con los 48 seleccionados confirmados.