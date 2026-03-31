Se define el Mundial 2026: horarios y cómo ver los Repechajes que completan los cupos
Doce selecciones se juegan sus últimas chances de clasificación en una jornada decisiva que terminará de conformar el cuadro de la próximo Copa del Mundo.
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 entra en su etapa final y este martes se disputarán los encuentros decisivos del repechaje que definirán a los últimos seis clasificados al torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Con varios equipos históricos en carrera, la jornada promete emociones fuertes y definiciones clave.
La jornada comenzará con cuatro partidos en simultáneo desde las 15:45. Entre los duelos más destacados aparece el cruce entre Italia y Bosnia, un partido determinante para el futuro de ambos seleccionados. Al mismo tiempo, Robert Lewandowski liderará a la Polonia en un enfrentamiento exigente frente a Suecia, en otro de los duelos europeos que captan la atención.
En total, la UEFA pone en juego cuatro plazas, mientras que los otros dos lugares se definirán a través de la repesca intercontinental. Allí aparece Bolivia, que buscará regresar a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia, en un enfrentamiento decisivo ante Irak. En tanto, República Checa se medirá ante Dinamarca en Praga, mientras que Kosovo enfrentará a Turquía.
Todos estos encuentros definirán el destino de equipos que buscan meterse en la máxima cita del fútbol. Más tarde, desde las 18, se jugará el cruce entre Congo y Jamaica en territorio mexicano, otro partido clave en la repesca intercontinental. Finalmente, la actividad se cerrará en la madrugada del miércoles con el duelo entre Bolivia e Irak.
Con varios grupos aún incompletos, estos partidos serán determinantes para terminar de armar el cuadro definitivo del Mundial y se podrán ver por ESPN, DirecTV Sports y Disney+ Premium. La Selección Argentina, vigente campeona tras su consagración en Qatar 2022, ya tiene su lugar asegurado y espera por conocer a sus rivales en una competencia que promete ser histórica con la participación de 48 equipos.
Cómo se juega la final del Repechaje para el Mundial 2026
La Fecha FIFA de marzo definirá a los últimos clasificados para el Mundial, pero el formató cambió y se disputará en dos partes del mundo: por un lado, el Repechaje Intercontinental se desarrolla en Guadalajara y Monterrey; mientras que el Repechaje Europeo es en los países que terminaron mejor posicionados durante las Eliminatorias de UEFA.
El jueves pasado se disputaron las semifinales y este 31 de marzo serán las seis finales respectivamente. Hasta el momento, el Grupo A, B, D, F, I y K son las zonas que esperan por la confirmación de los países que completarán las 48 selecciones que disputarán el torneo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, donde la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022.
De esta manera, se conocerán los últimos seis clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con los 48 seleccionados confirmados.
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