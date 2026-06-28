Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con esos resultados, los japoneses aseguraron el segundo puesto de su grupo y el pase a los dieciseisavos, donde ahora tendrán el desafío de medirse ante uno de los candidatos al título.

Será el segundo cruce entre ambos en Mundiales, ya que el primero se dio en Alemania 2006, con triunfo de Brasil por 4 a 1 en fase de grupos. No obstante, esta vez será su primer enfrentamiento en una instancia de eliminación directa.

Formaciones de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Junya Ito, Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

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