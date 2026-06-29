Brasil vs. Japón, por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

Cómo llegan Brasil y Japón a este cruce de 16avos de final

La "Verdeamarela" llega a esta fase tras completar una fase de grupos sólida en el Grupo C. La Selección brasileña terminó primera con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate: venció 3 a 0 a Escocia, superó por el mismo resultado a Haití y empató 1 a 1 ante Marruecos. Ese rendimiento le permitió quedarse con el liderazgo de su zona y avanzar como cabeza de grupo hacia los mata-mata.

Por su parte, el equipo nipón finalizó segundo en el Grupo F: sumó 5 puntos, tras empatar 2 a 2 con Países Bajos, golear 4 a 0 a Túnez e igualar 1 a 1 ante Suecia en la última fecha.

Con esos resultados, los japoneses aseguraron el segundo puesto de su grupo y el pase a los dieciseisavos, donde ahora tendrán el desafío de medirse ante uno de los candidatos al título.

Será el segundo cruce entre ambos en Mundiales, ya que el primero se dio en Alemania 2006, con triunfo de Brasil por 4 a 1 en fase de grupos. No obstante, esta vez será su primer enfrentamiento en una instancia de eliminación directa.

Formaciones de Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 14:00

: 14:00 TV : DSports y Telefe

: DSports y Telefe Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Houston