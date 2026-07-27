La FIFA eligió al mejor gol del Mundial 2026: el 2-2 de Cabo Verde a la Selección Argentina

El premio otorgado por la FIFA llega como un reconocimiento individual para Lopes Cabral, cuya selección estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del campeonato frente al vigente campeón del mundo.

El impresionante gol de Sidny Lopes Cabral a la Selección Argentina en el Mundial 2026

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Argentina sufrió más de lo esperado ante el conjunto africano, que se convirtió en el primer rival capaz de poner verdaderamente en aprietos al equipo de Lionel Scaloni durante la fase eliminatoria. Sin embargo, la Albiceleste logró reaccionar a tiempo, ganó por 3-2 y evitó que la clasificación se definiera mediante la tanda de penales. A partir de ese triunfo, la Scaloneta continuó avanzando en el torneo hasta alcanzar la final, donde finalmente cayó frente a España.

Aunque el resultado dejó a Cabo Verde fuera de la competencia, el rendimiento del equipo y, especialmente, el extraordinario gol de Lopes Cabral fueron ampliamente elogiados durante todo el Mundial. Con la elección oficial de la FIFA, aquella definición quedó inmortalizada como la mejor conquista del certamen, superando a otros tantos candidatos y transformándose en uno de los grandes recuerdos que dejó la Copa del Mundo 2026.