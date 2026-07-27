La FIFA eligió al mejor gol del Mundial 2026: el 2-2 de Cabo Verde a la Selección Argentina
El remate de Sidny Lopes Cabral, que significó el empate transitorio ante el equipo de Lionel Scaloni en los 16avos de final, fue distinguido como la mejor conquista de toda la Copa del Mundo.
Una semana después del cierre del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer cuál fue el gol más destacado del torneo y el reconocimiento quedó para una conquista que tuvo como protagonista a la Selección Argentina. Se trata del espectacular remate de Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, quien convirtió un verdadero golazo frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el duelo correspondiente a los 16avos de final.
Aunque la Albiceleste terminó imponiéndose por 3-2 y logró avanzar de ronda rumbo a la final del certamen, aquel tanto quedó grabado entre los momentos más impactantes de la Copa del Mundo y finalmente recibió el premio al mejor gol de la competencia. La acción ocurrió cuando el partido ingresaba en el segundo tiempo suplementario.
A los 102 minutos, Lopes Cabral encontró un espacio fuera del área y sacó un potente derechazo que se clavó en uno de los ángulos del arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez, quien nada pudo hacer para evitar el empate parcial de los africanos. La espectacular definición sorprendió tanto por la potencia como por la precisión del disparo, que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Una vez finalizado aquel encuentro, el propio futbolista explicó cómo se gestó la jugada. "Vi el espacio y apunté. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo", recordó el delantero, que actualmente milita en el Trabzonspor de Turquía.
Más allá de la eliminación de Cabo Verde, el atacante reconoció que ese gol representó uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. "Me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", expresó tras el partido.
El premio otorgado por la FIFA llega como un reconocimiento individual para Lopes Cabral, cuya selección estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del campeonato frente al vigente campeón del mundo.
El impresionante gol de Sidny Lopes Cabral a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Argentina sufrió más de lo esperado ante el conjunto africano, que se convirtió en el primer rival capaz de poner verdaderamente en aprietos al equipo de Lionel Scaloni durante la fase eliminatoria. Sin embargo, la Albiceleste logró reaccionar a tiempo, ganó por 3-2 y evitó que la clasificación se definiera mediante la tanda de penales. A partir de ese triunfo, la Scaloneta continuó avanzando en el torneo hasta alcanzar la final, donde finalmente cayó frente a España.
Aunque el resultado dejó a Cabo Verde fuera de la competencia, el rendimiento del equipo y, especialmente, el extraordinario gol de Lopes Cabral fueron ampliamente elogiados durante todo el Mundial. Con la elección oficial de la FIFA, aquella definición quedó inmortalizada como la mejor conquista del certamen, superando a otros tantos candidatos y transformándose en uno de los grandes recuerdos que dejó la Copa del Mundo 2026.
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