La carta de Kylian Mbappé tras el Mundial 2026: el dolor por no ser campeón del mundo

El futbolista también reservó un tramo especial de su mensaje para agradecer el acompañamiento permanente de los hinchas franceses, incluso en los momentos más difíciles del torneo. "Nunca nos dejaste solos. Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos. Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor", manifestó.

La prensa internacional liquidó a Francia tras la eliminación ante España.

Más adelante, Mbappé compartió una reflexión sobre el significado del fútbol y recordó que, pese a la enorme presión que implica competir al máximo nivel, el deporte conserva la esencia que enamora a millones de personas en todo el mundo. "Sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, en el que se trabaja toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con sus reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: balón, portería y ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión", escribió.

Francia cerró su participación en el Mundial con un sabor amargo. El conjunto dirigido por Deschamps cayó frente a España en las semifinales y posteriormente perdió por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, quedándose sin la posibilidad de subir al podio. A pesar de ese desenlace, eligió terminar su mensaje mirando hacia adelante y transmitiendo confianza en el futuro de la selección francesa.

"Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", concluyó el delantero, convencido de que la generación que lidera todavía tiene nuevos desafíos por delante y oportunidades para volver a pelear por los títulos más importantes del fútbol internacional.