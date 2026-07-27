La carta de Kylian Mbappé tras el Mundial 2026: el dolor por no ser campeón del mundo
La estrella francesa reconoció la frustración por no haber levantado el trofeo, agradeció el apoyo de los hinchas y elogió al entrenador saliente Didier Deschamps.
Kylian Mbappé eligió las palabras para expresar el dolor que dejó la participación de Francia en el Mundial 2026. Después de finalizar en el cuarto puesto tras las derrotas frente a España en semifinales e Inglaterra en el encuentro por el tercer lugar, el delantero del Real Madrid difundió una carta abierta en la que realizó una profunda reflexión sobre el torneo, agradeció el respaldo incondicional de los hinchas y dejó un mensaje de optimismo de cara al futuro del seleccionado.
El capitán francés no ocultó la decepción por haber estado nuevamente cerca de la gloria sin poder conquistar el máximo objetivo. Sin embargo, también destacó el compromiso del plantel durante toda la competencia y aseguró que el equipo entregó todo en busca del título. "No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso", escribió al comenzar su carta, dejando en claro que la eliminación sigue siendo una herida abierta para todo el grupo.
A sus 27 años, el delantero también hizo referencia al reconocimiento individual que recibió al terminar como máximo goleador del Mundial. Si bien admitió que se trata de un logro importante para su carrera, dejó en claro que hubiese cambiado ese premio por levantar la Copa del Mundo. "El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa además. Quizás os debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos", expresó.
Kylian Mbappé publicó una carta abierta tras su participación en el Mundial 2026
Mbappé aprovechó además la ocasión para destacar el trabajo colectivo realizado durante el torneo y reconoció el aporte de cada uno de sus compañeros. "Nunca habría podido marcar tanto" sin el resto del equipo, aseguró el atacante, quien terminó el certamen como el máximo goleador histórico de los Mundiales al alcanzar los 22 tantos, superando por uno a Lionel Messi y dejando atrás la marca de Miroslav Klose.
Otro de los pasajes más destacados de la carta estuvo dedicado a Didier Deschamps, quien puso punto final a un exitoso ciclo de 14 años al frente de la selección francesa una vez concluido el campeonato. Sin revelar detalles de la conversación que mantuvieron en privado, le dedicó un sentido reconocimiento. "Ya le dije lo que tenía que decirle, él lo sabe", escribió el capitán francés, en referencia al entrenador que condujo a Francia a conquistar el Mundial de Rusia 2018 y que también disputó las finales de Qatar 2022 y del Mundial 2026.
El futbolista también reservó un tramo especial de su mensaje para agradecer el acompañamiento permanente de los hinchas franceses, incluso en los momentos más difíciles del torneo. "Nunca nos dejaste solos. Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos. Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor", manifestó.
Más adelante, Mbappé compartió una reflexión sobre el significado del fútbol y recordó que, pese a la enorme presión que implica competir al máximo nivel, el deporte conserva la esencia que enamora a millones de personas en todo el mundo. "Sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, en el que se trabaja toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con sus reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: balón, portería y ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión", escribió.
Francia cerró su participación en el Mundial con un sabor amargo. El conjunto dirigido por Deschamps cayó frente a España en las semifinales y posteriormente perdió por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, quedándose sin la posibilidad de subir al podio. A pesar de ese desenlace, eligió terminar su mensaje mirando hacia adelante y transmitiendo confianza en el futuro de la selección francesa.
"Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", concluyó el delantero, convencido de que la generación que lidera todavía tiene nuevos desafíos por delante y oportunidades para volver a pelear por los títulos más importantes del fútbol internacional.
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