Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Speed y Ronaldo se entretienen en Brasil vs. Marruecos
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El encuentro, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se presenta como el plato fuerte de la fase inicial. Descubrí los detalles en la nota.
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Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano tendrá la difícil tarea de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo ante un rival que llega con credenciales para dar pelea.
El encuentro se disputará desde las 19 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y DSports, señales que transmitirán el debut de ambos equipos en el certamen.
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