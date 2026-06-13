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Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Vinicius Jr. marcó un golazo para Brasil ante Marruecos por el Mundial 2026

Vinicius Jr. marcó un golazo para Brasil ante Marruecos por el Mundial 2026
Brasil y Marruecos por el Mundial 2026.

Brasil y Marruecos por el Mundial 2026.
Brasil y Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos por el Mundial 2026
Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto
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Brasil

El encuentro, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se presenta como el plato fuerte de la fase inicial. Descubrí los detalles en la nota.

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EN VIVO

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano tendrá la difícil tarea de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo ante un rival que llega con credenciales para dar pelea.

El encuentro se disputará desde las 19 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y DSports, señales que transmitirán el debut de ambos equipos en el certamen.

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Minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

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Speed y Ronaldo se entretienen en Brasil vs. Marruecos

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Vinicius al rescate y empate de Brasil

El futbolista del Real Madrid marcó un golazo para el 1-1 parcial.

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GOLAZO DE MARRUECOS

Saibari, a los 21 minutos, abrió el marcador con un golazo de emboquillada.

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Marruecos perdonó a Brasil en el inicio

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El Himno brasileño

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Neymar, fuera de los 26 pero con saludos a famosos

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Cómo llegan Brasil y Marruecos

Brasil vuelve a presentarse como uno de los máximos candidatos al título y llega al torneo con una racha positiva, luego de victorias ante Croacia, Panamá y Egipto. La "Verdeamarela" intentará poner fin a una sequía de 24 años sin consagraciones mundialistas y recuperar el protagonismo que históricamente la caracteriza.

Del otro lado estará Marruecos, campeón africano y protagonista de una histórica campaña en Qatar 2022, donde alcanzó la semifinal. Además, los marroquíes cuentan con un antecedente reciente favorable, ya que derrotaron por 2 a 1 al elenco conducido por Carlo Ancelotti en Tánger en el último enfrentamiento entre ambos seleccionados. Además, el historial también registra una victoria brasileña por 3 a 0 en el Mundial de Francia 1998, partido correspondiente a la fase de grupos.

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Formaciones de Brasil y Marruecos por el Mundial 2026

Brasil: Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha. DT: Carlos Ancelotti.

Marruecos: Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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Horario y televisación

  • Hora: 19.00
  • TV: Disney+ Premium y DSports
  • Árbitro: Slavko Vini
  • Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey

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