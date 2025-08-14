Campeón del mundo apuntó contra Juan Román Riquelme: "Era mi ídolo y me quieren hacer quedar mal por política"
El mediocampista de la Selección Argentina recordó su paso por el "Xeneize" y el abrupto final de su ciclo, que tuvo como protagonista a Román.
Alexis Mac Allister, actual jugador del Liverpool y campeón del mundo con la Selección Argentina, decidió abrirse y contar uno de los capítulos más sensibles de su carrera: su salida de Boca.
El futbolista lo hizo a través de un artículo de su autoría en The Players Tribune, donde repasó sus inicios y su breve pero intenso paso por el club de la Ribera, con un final que todavía le deja un sabor amargo.
El volante llegó a Boca a mediados de 2019, cedido por el Brighton inglés a préstamo por un año y sin opción de compra. En esos primeros meses, bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro, Mac Allister comenzó a destacarse y a cumplir un sueño de infancia. Sin embargo, en diciembre de ese año se produjo un cambio dirigencial en el club, con la asunción de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, lo que alteró sus planes.
“Era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara”, relató. En ese contexto, señaló a Riquelme —entonces flamante cabeza del Consejo de Fútbol— como la persona que tomó la decisión final: “La persona que tomó la decisión fue él, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”.
No es la primera vez que Mac Allister apunta contra el ídolo xeneize. En 2020, ya asentado nuevamente en Brighton, había declarado que su salida se usó políticamente por los vínculos de su padre con Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la Nación. “Yo hablé con Román, le dije que me quería quedar. Luego me entero que Boca estaba pidiendo un millón de dólares, entonces le dije a mi papá que si estaban pidiendo plata, no era tan importante y tomé la decisión de irme. Influyó que Russo no me llamara. No hablé con Russo ni con Ameal, sólo con Riquelme, y me quieren hacer quedar mal por política”, sostuvo entonces.
Sin embargo, en el momento mismo de su partida, el mensaje público fue otro. En una historia de Instagram, agradeció a la dirigencia “por esta oportunidad de aprovechar un permiso de trabajo especial para jugar en una de las mejores ligas del mundo”, y explicó que se trataba de “una oportunidad irrepetible” por no tener pasaporte comunitario.
En esta nueva confesión, Mac Allister eligió un tono menos confrontativo, pero dejó claro que la forma en la que se dio su salida de Boca sigue marcándolo. Fue una etapa corta —apenas seis meses—, pero que significó mucho para él, tanto por cumplir un sueño como por la desilusión que le dejó el final.
