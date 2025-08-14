Campeón del mundo apuntó contra Juan Román Riquelme: "Era mi ídolo y me quieren hacer quedar mal por política"

Sin embargo, en el momento mismo de su partida, el mensaje público fue otro. En una historia de Instagram, agradeció a la dirigencia “por esta oportunidad de aprovechar un permiso de trabajo especial para jugar en una de las mejores ligas del mundo”, y explicó que se trataba de “una oportunidad irrepetible” por no tener pasaporte comunitario.

En esta nueva confesión, Mac Allister eligió un tono menos confrontativo, pero dejó claro que la forma en la que se dio su salida de Boca sigue marcándolo. Fue una etapa corta —apenas seis meses—, pero que significó mucho para él, tanto por cumplir un sueño como por la desilusión que le dejó el final.