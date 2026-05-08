Rosario Central negó acreditaciones a periodistas de Independiente y el Gobierno de Santa Fe le soltó la mano

Pero el escándalo no terminó ahí. En medio de las críticas, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe publicó un comunicado oficial para despegarse completamente de la decisión tomada por Rosario Central.

“Ante las versiones difundidas sobre una supuesta imposibilidad de cobertura periodística para medios de Buenos Aires en el partido entre Rosario Central e Independiente, se aclara que dicha situación es totalmente ajena al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe”, expresaron desde el organismo provincial.

Además, aclararon que la Provincia “cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados” y afirmaron que “cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad”.

El mensaje, firmado por Fernando Peverengo, director de Eventos Masivos, dejó expuesto que la negativa a acreditar medios partidarios visitantes no estuvo vinculada a restricciones impuestas por el operativo de seguridad provincial. Mientras la polémica sigue creciendo entre hinchas, periodistas y usuarios en redes sociales, Rosario Central continúa sin brindar explicaciones públicas detalladas sobre los motivos detrás de una decisión que generó un fuerte rechazo en el ambiente futbolero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mati_Martinez/status/2052834204124102813&partner=&hide_thread=false ROSARIO | El Ministerio de Seguridad de Santa Fe manifiesta que ellos garantizan la Seguridad a los periodistas partidarios de #Independiente .



Esto expone que es una decisión meramente de la dirigencia de Central en represalia a los dichos de Grindetti. pic.twitter.com/yjCR2Jpx1s — Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 8, 2026

Testimonios de periodistas de Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nelsonlafit/status/2052763632467955957&partner=&hide_thread=false La dirigencia de Rosario Central negó todas las acreditaciones a medios partidarios de #Independiente a raíz de los dichos de Néstor Grindetti por no poder “garantizar la seguridad” hacia los periodistas.



Es un claro hecho de censura y pésimo precedente en la Liga Profesional y… — Nelson Lafit (@nelsonlafit) May 8, 2026