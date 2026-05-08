Rosario Central negó acreditaciones a periodistas de Independiente y el Gobierno de Santa Fe le soltó la mano
El Rojo emitió un duro comunicado contra la decisión del Canalla y reclamó garantías para el trabajo de la prensa partidaria.
Rosario Central quedó envuelto en una fuerte controversia luego de negar acreditaciones a periodistas e integrantes de medios partidarios de Independiente para cubrir el partido entre ambos equipos en el Gigante de Arroyito. La situación generó un inmediato revuelo en redes sociales después de que distintos cronistas vinculados a la actualidad del Rojo denunciaran públicamente que no podrán ingresar al estadio para realizar la cobertura del encuentro.
Con el correr de las horas, la polémica escaló todavía más luego de que Independiente difundiera un duro comunicado oficial manifestando su malestar por la decisión adoptada por Rosario Central.
“Desde el Club Atlético Independiente expresamos nuestra preocupación ante la negativa de acreditación para medios partidarios de nuestra institución”, señalaron desde el Rojo. Además, remarcaron que “el trabajo de la prensa constituye un pilar fundamental para el desarrollo y la difusión del fútbol argentino”.
En el mismo texto, el club de Avellaneda también sostuvo que “resulta indispensable garantizar condiciones equitativas para todos los trabajadores de prensa” y pidió que “situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse”.
Pero el escándalo no terminó ahí. En medio de las críticas, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe publicó un comunicado oficial para despegarse completamente de la decisión tomada por Rosario Central.
“Ante las versiones difundidas sobre una supuesta imposibilidad de cobertura periodística para medios de Buenos Aires en el partido entre Rosario Central e Independiente, se aclara que dicha situación es totalmente ajena al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe”, expresaron desde el organismo provincial.
Además, aclararon que la Provincia “cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados” y afirmaron que “cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad”.
El mensaje, firmado por Fernando Peverengo, director de Eventos Masivos, dejó expuesto que la negativa a acreditar medios partidarios visitantes no estuvo vinculada a restricciones impuestas por el operativo de seguridad provincial. Mientras la polémica sigue creciendo entre hinchas, periodistas y usuarios en redes sociales, Rosario Central continúa sin brindar explicaciones públicas detalladas sobre los motivos detrás de una decisión que generó un fuerte rechazo en el ambiente futbolero.
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