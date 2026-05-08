Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. San Martín de Tucumán por Copa Argentina

En lo que respecta al torneo federal, viene de dejar en el camino a Estudiantes de Río Cuarto por penales. El conjunto de la Ciudadela apuesta a su orden táctico y a la falta de presión frente a un rival de primera división para dar el "batacazo" y seguir alimentando su gran presente.

Banfield vs. San Martín (T), por la Copa Argentina: probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio .

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. . San Martín (T): Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Kevin López; Alan Cisnero, Facundo Pons y Luciano Ferreyra. DT: Andrés Yllana.

Cómo ver en vivo Banfield vs. San Martín (T)

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.