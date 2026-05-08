Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. San Martín de Tucumán por Copa Argentina
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. San Martín de Tucumán por Copa Argentina.
La magia de la Copa Argentina se traslada este jueves al Estadio Padre Ernesto Martearena. Desde las 21:10, Banfield y San Martín de Tucumán protagonizarán un duelo de realidades opuestas pero ambiciones compartidas: el pase a los 16avos de final, donde el sorprendente Midland ya aguarda por un rival.
Para el equipo de Pedro Troglio, la Copa no es solo un torneo más, sino la tabla de salvación tras un Torneo Apertura para el olvido. El "Taladro" finalizó en la 12° posición de la Zona B con apenas 18 unidades, quedando fuera de la pelea por el título prematuramente.
Sin embargo, el clima en el Sur cambió ligeramente tras el agónico 2-1 ante Barracas Central el pasado fin de semana. Ese triunfo cortó una sequía que arrastraban desde marzo, curiosamente desde aquel 3-0 ante Real Pilar en la instancia anterior de este certamen, donde brillaron Tiziano Perrotta y Federico Anselmo. Banfield sabe que es el favorito por jerarquía, pero necesita ratificarlo en el césped.
En la vereda de enfrente aparece un San Martín de Tucumán que llega con el pecho inflado. El equipo tucumano es uno de los huesos más duros de roer en la Primera Nacional: acumula solo una derrota en lo que va del torneo y se ubica 4° en la Zona B con 18 puntos.
En lo que respecta al torneo federal, viene de dejar en el camino a Estudiantes de Río Cuarto por penales. El conjunto de la Ciudadela apuesta a su orden táctico y a la falta de presión frente a un rival de primera división para dar el "batacazo" y seguir alimentando su gran presente.
Banfield vs. San Martín (T), por la Copa Argentina: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
- San Martín (T): Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Kevin López; Alan Cisnero, Facundo Pons y Luciano Ferreyra. DT: Andrés Yllana.
Cómo ver en vivo Banfield vs. San Martín (T)
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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