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Canadá venció a Sudáfrica sobre el final y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Sudáfrica por el 16vos del Mundial 2026.
Canadá vs Sudáfrica por el 16vos del Mundial 2026.
Foto: @fifaworldcup_es

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Mundial 2026
Sudáfrica

Con un gol agónico de Stephen Eustáquio, Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de Países Bajos vs. Marruecos.

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Canadá se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Sudáfrica con un gol sobre el final de Stephen Eustáquio. El conjunto norteamericano selló su clasificación y ahora espera por el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

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Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Stephen Eustáquio con un tremendo golazo para darle el triunfo al conjunto norteamericano y desatar el festejo de sus hinchas. Canadá había accedido a los 16avos de final tras finalizar como escolta del Grupo B con 4 puntos, mientras que Sudáfrica también había clasificado en el segundo lugar del Grupo A, con la misma cantidad de unidades.

El encuentro fue muy parejo durante gran parte de su desarrollo, pero el equipo canadiense encontró la diferencia en el cierre y logró sellar el pase a la siguiente instancia. Ahora, Canadá buscará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, en busca de un lugar entre los ocho mejores seleccionados del torneo.

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Sudáfrica vs. Canadá por 16avos del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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¡FINAL DEL ENCUENTRO!

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica y se metió en los octavos de final del Mundial 2026.

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¡GOL DE CANADA SOBRE EL FINAL DEL ENCUENTRO!

Stephen Eustáquio y un tremendo golazo para el 1-0.

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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Canadá 0-0 Sudáfrica

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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

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¡CANADÁ ESTUVO CERCA DEL PRIMERO!

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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Nathan Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports y Paramount+
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Los Ángeles

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