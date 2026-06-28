Canadá venció a Sudáfrica sobre el final y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Stephen Eustáquio con un tremendo golazo para darle el triunfo al conjunto norteamericano y desatar el festejo de sus hinchas. Canadá había accedido a los 16avos de final tras finalizar como escolta del Grupo B con 4 puntos, mientras que Sudáfrica también había clasificado en el segundo lugar del Grupo A, con la misma cantidad de unidades.