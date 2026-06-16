Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El anfitrión va en busca de su primera victoria ante Qatar, que rescató un valioso punto ante Suiza en el debut. Descubrí todos los detalles en la nota.
Canadá y Qatar se enfrentan este jueves en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un duelo clave en el que ambas selecciones van en busca de sumar su primera victoria para no perder terreno en una zona muy pareja.
El partido comenzará a las 19 y podrá verse en vivo a través de DSports y la plataforma Paramount+.
Ambos seleccionados integran la zona junto a Bosnia y Herzegovina y Suiza, por lo que un triunfo podría encarrilar su camino hacia la siguiente del torneo más importante del fútbol.
El conjunto norteamericano llega tras igualar 1 a 1 con Bosnia en su debut, mientras que los asiáticos rescataron un empate agónico por el mismo resultado frente a Suiza, que en la previa asomaba como la gran candidata a quedarse con el grupo.
En cuanto a su historial mundialista, Canadá, comandado por Jesse Marsch, disputó tres Copas del Mundo (1986, 2022 y 2026), siendo sus mejores participaciones las fases de grupos en 1986 y 2022, aunque nunca logró avanzar a octavos de final.
Qatar, por su parte, jugó su primer Mundial en 2022, donde fue anfitrión y no consiguió sumar puntos, motivo por el cual quedó eliminado en fase de grupos.
Formaciones de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Ismael Koné, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Qatar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali. DT: Julen Lopetegui.
Horario y televisación
- Hora: 19.00
- TV: DSports y Paramount +
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Vancouver
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