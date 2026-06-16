Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En cuanto a su historial mundialista, Canadá, comandado por Jesse Marsch, disputó tres Copas del Mundo (1986, 2022 y 2026), siendo sus mejores participaciones las fases de grupos en 1986 y 2022, aunque nunca logró avanzar a octavos de final.

Qatar, por su parte, jugó su primer Mundial en 2022, donde fue anfitrión y no consiguió sumar puntos, motivo por el cual quedó eliminado en fase de grupos.

Formaciones de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Ismael Koné, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali. DT: Julen Lopetegui.

Horario y televisación