Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado comandado por Murat Yakin cuenta con una extensa tradición mundialista y buscará volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol. Su mejor actuación llegó con los cuartos de final alcanzados en las ediciones de 1934, 1938 y 1954, una barrera que intentará superar en esta Copa del Mundo.

Del otro lado, el conjunto bosnio disputa apenas su segunda participación mundialista tras su debut en Brasil 2014, torneo en el que no logró superar la fase de grupos pese a cerrar su participación con una victoria ante Irán.

Formaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.

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