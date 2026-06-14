Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado suizo va en busca de su primera victoria en el grupo tras el empate con Qatar. Descubrí todos los detalles en la nota.
Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves, desde las 16 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y podrá verse en vivo a través de Telefe y DSports. Ambos seleccionados llegan con la necesidad de sumar de a tres tras haber empatado en sus respectivos debuts, en un grupo que promete definirse recién en la última jornada.
Suiza igualó 1 a 1 ante Qatar en un partido que parecía tener controlado, mientras que Bosnia y Herzegovina rescató un valioso punto frente a Canadá. Por eso, el duelo en suelo estadounidense aparece como una oportunidad clave para encaminar la clasificación a los octavos de final.
El seleccionado comandado por Murat Yakin cuenta con una extensa tradición mundialista y buscará volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol. Su mejor actuación llegó con los cuartos de final alcanzados en las ediciones de 1934, 1938 y 1954, una barrera que intentará superar en esta Copa del Mundo.
Del otro lado, el conjunto bosnio disputa apenas su segunda participación mundialista tras su debut en Brasil 2014, torneo en el que no logró superar la fase de grupos pese a cerrar su participación con una victoria ante Irán.
Formaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026
Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.
Horario y televisación
- Hora: 16.00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood
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